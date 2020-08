Hedgefonds wetten gegen Tourismusbranche

Boris Roessler/dpa

London. Hedgefonds haben bis Ende Juli in der Coronakrise mit Finanzwetten gegen Reiseunternehmen rund 850 Millionen Euro verdient. Wie aus Daten von Aufsichtsbehörden und den Statistiken der Investmentbanken weiter hervorgeht, halten sie immer noch Leerverkaufspositionen in Höhe von fast drei Milliarden Dollar. Fluggesellschaften, Pauschalreiseanbieter und Kreuzfahrtreedereien leiden besonders stark unter der Pandemie und den monatelangen Ausgangsbeschränkungen. Bei Tui brach nach Angaben vom Donnerstag der Umsatz im Frühjahr um 99 Prozent ein. Das Unternehmen rüstet sich mit Staatsgeld gegen den schlimmsten Fall. Der europäische Branchenindex sackte seit Jahresbeginn um 30 Prozent ab. Besonders lukrativ waren Wetten gegen die Lufthansa, bei denen die Hedgefonds mehr als 150 Millionen Euro Gewinn einfuhren, wie aus Informationen des Datendienstes Ortex hervorgeht. An den Wetten gegen die Reisewerte beteiligten sich unter anderem große Hedgefonds wie Citadel, Sandbar Asset Management und Marshall Wace. Sie lehnten eine Stellungnahme ab. (Reuters/jW)