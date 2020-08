Wieder mehr Neuinfektionen

Swen Pförtner/dpa Hinweisschild an einem Laternenmast am Grenzdurchgangslager Friedland

Berlin. Erstmals seit Anfang Mai haben die Gesundheitsämter in Deutschland wieder mehr als 1.200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Dabei geht inzwischen ein erheblicher Anteil auf Urlauber zurück, die aus Ländern mit erhöhtem Ansteckungsrisiko heimkommen. Politiker reagierten am Mittwoch alarmiert und mahnten, die Hygieneregeln einzuhalten.

Nach Angaben des RKI von Mittwochmorgen wurden innerhalb eines Tages 1.226 neue Infektionen gemeldet. Das ist der höchste Wert seit drei Monaten. Der Höhepunkt hatte Anfang April bei mehr als 6.000 Neuinfektionen am Tag gelegen. (dpa/jW)