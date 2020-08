Jede zweite Klinik in Beirut zerstört

Mohamed Azakir/Reuters Zerstörtes Krankenhaus in Beirut, 5. August 2020

Beirut. Nach der verheerenden Detonation im Hafen von Beirut sei mehr als die Hälfte der medizinischen Einrichtungen in der Hauptstadt nicht mehr funktionsfähig, teilte die Weltgesundheitsorganisation WHO am Mittwoch mit. Zugleich klettere die Zahl der neu registrierten Coronafälle auf ein Rekordhoch. Drei große Krankenhäuser in Beirut seien bei der Explosion in der vergangenen Woche so stark zerstört worden, dass in ihnen nicht mehr gearbeitet werden könne, sagte die WHO-Vertreterin im Libanon, Iman Shankiti. Zwei weitere Kliniken seien zum Teil beschädigt worden. Es fehlten 500 bis 600 Betten. Viele Einrichtungen seien von der Zahl der Patienten überfordert. Das Gesundheitsministerium hatte am Vortag 309 neue Corona-Fälle gemeldet, die bislang höchste Zahl täglicher Neuinfizierungen. (dpa/jW)