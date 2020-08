Hongkong: Lai gegen Kaution freigelassen

REUTERS/Tyrone Siu Medienmogul Lai bei seiner Festnahme am Montag

Hongkong. Nach mehr als 40 Stunden Polizeigewahrsam ist der Medienunternehmer Jimmy Lai in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gegen Kaution in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) wieder freigelassen worden. Der Zeitung South China Morning Post zufolge musste Lai umgerechnet rund 32.000 Euro Kaution sowie eine zusätzliche Sicherheitszahlung hinterlegen. Lai war am Montag unter Bezugnahme auf das neue Sicherheitsgesetz wegen separatistischer Bestrebungen festgenommen worden. (dpa/jW)