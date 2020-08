Mein Corona gehört mir

Christoph Soeder/dpa Kreuz- und Querdenker aller Länder, vereinigt euch! Unterm Aluhut ist für viele Platz

Rund drei Millionen Freiheitskämpfer gegen die fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen und Freiheitsberaubungen im Zusammenhang mit Coronaschutzmaßnahmen beteiligten sich vorletzte Woche an einer zentralen Kundgebung in Berlin. Die Zahl wurde durch zuverlässige unabhängige Quellen bestätigt – jene, die nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump mit bestechenden alternativfaktischen Belegen und feinsten Analyse­methoden (Photoshop) die größte je da gewesenen Menschenansammlung in den USA nachgewiesen hatten.

Entgegen diesen klaren Beweisen hatte die Berliner Polizei später die Teilnehmerzahl aus rechentechnischen Gründen geringfügig auf 20.000 abgerundet. Dabei griff sie auf die angeblich in Ostdeutschland populäre »Abakus«-Methode zurück, basierend auf einer komplizierten Rechenmaschine aus dünnen Drähten und farbigen Kugeln, deren Beherrschung ein langes Studium und körperliche Wendigkeit erfordert. Die in der BRD beliebteren Methoden »Pi mal Daumen« und »nach Adam Riese« liefern bei Berechnung der Wirklichkeit allerdings ähnlich gute Ergebnisse. Das hat der Berliner Polizei milde Kritik und eine Ermahnung des Unionsfraktionsvizes Arnold Vaatz eingebracht (»DDR-Methoden«).

Am darauffolgenden Samstag in Stuttgart waren es mit gefühlten 27 bis 28 Teilnehmern schon etwas weniger Demonstranten. Es scheint, als würde für den gut genährten Wohlstandswutbürger das Bedürfnis nach Freiheit mit steigenden Sommertemperaturen an Bedeutung verlieren. Organisiert wurden beide Demos von der Freiheitsbewegung »Querdenker 711«, nicht verwandt und verschwägert mit »Kölnisch Wasser 4711«, das sich aus versprengten Resten von »Stuttgart 21«, »Stuttgart 22« und »Stuttgart 23 bis 32« rekrutiert.

Nach Auskunft des Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang werden die Gegner der Coronaschutzmaßnahmen weder von Rechts- noch von Linksextremisten dominiert, obwohl diese durchaus Einfluss zu nehmen versuchten. Vielmehr bestehe die Mehrheit des Widerstandspublikums aus Bürgern, die in unserer Nachbarschaft wohnten: Menschen, die gerne an Verschwörungen glauben, eine Autobahn ohne Tempolimit bevorzugen (»freie Fahrt für freie Bürger«) und sich in einer diffusen Opposition zu allem befinden, was halbwegs vernünftig erscheint.

»Mein Corona gehört mir«, könnte die Losung der vermeintlichen Querulanten aller Länder und Himmelsrichtungen heißen, die der oberste Querdenker Michael Ballweg unter dem Banner von Rudolf Steiner zusammenbringt.

Seltsam, dass Außenminister Heiko Maas noch nicht auf den Gedanken kam, hinter den Organisatoren der Proteste könnten Putins Hacker stehen.