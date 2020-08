Universal Pictures »Nicht übermäßig originell«: Leo (Javier Bardem) und Dolores, die schmerzensreiche (Salma Hayek), in Mexiko

Beinhart bergab geht es für Javier Bardem in Sally Potters neuem Film »Wege des Lebens – The Roads not Taken«, ihrem – ich war beim Nachschlagen überrascht – erst achten Spielfilm in über 30 Arbeitsjahren.

Bardem spielt darin den Schriftsteller – gibt’s den noch? Kann man das noch so einfach hinschreiben? – Leo, und der liegt eines Morgens katatonisch im Bett in seiner ziemlich sperrmülligen – also ganz klar doch ein Schriftsteller – Erdgeschosswohnung in Brooklyn, New York, direkt an der U-Bahn-Trasse – man sieht die Züge durch das Schlafzimmerfenster –, und reagiert weder auf Türklingel noch Telefon.

Er liegt also im Bett und starrt an die Wand, scheinbar von allen guten Geistern verlassen. Hilfe kommt von seiner Tochter Molly (Elle Fanning), die ihn zunächst in dem ver- und zerstörten Zustand auffindet und dann einen langen New Yorker Tag lang begleitet. Zunächst zum Brain Scan ins Krankenhaus, dann zum Zahnarzt, dann zum Augenarzt.

Der Schriftsteller ist quasi über Nacht von schwerer Demenz befallen – Agnosie und Aphasie, Starren und Brabbeln – und die Reihe der Besuche der verschiedenen Arztpraxen zeigt, dass die Demenz ihn bereits in einen puren Patienten, einen Fall, ein Anhängsel der ärztlichen Apparaturen verwandelt hat. Praktisch in einen Einrichtungsgegenstand – allerdings einen, der Lärm macht und Unordnung und sich gegebenenfalls in die Hosen pisst. Was macht eine Person aus? Ein Körper, ein Passfoto und ein, irgendein, Gedächtnis, das das jeweilig zuordnet.

Der Augenarzt sagt es ungeschminkt: »Entschuldigen Sie, aber ist er denn noch da?« fragt er die Tochter, deren Stress und Bestürzung im Laufe des Tages naturgemäß nicht unbedingt abnehmen.

Anwesend, abwesend, vergessen und verlegen. Das ist ein Tagesablauf in New York von besorgter Tochter und dementem Vater. Der Tag geht in die Nacht einer Irrwanderung durch Supermärkte (feindlich) und eine Taxiwerkstatt (freundlich), bevor es dann wieder im Bett einen neuen Morgen geben kann.

Mit zerstörtem Gedächtnis ist der Schriftsteller überall ortsfremd. Seine Erkrankung ist gleichsam die Verabsolutierung seiner Exilerfahrung (er ist in Mexiko geboren). Der Patiententag und die Höllennacht in New York sind nur eine Hälfte des Films. Sie betreffen die Gegenwart. Aus ihr wird wiederholt ziemlich abrupt in zwei Parallelhandlungen geschnitten, die mehr mit dem ein wenig abgeschmackt allegorischen Titel des Films zu tun haben als die gedächtnislose Gegenwart.

Die Parallelhandlungen zeigen den Schriftsteller in imaginierten, vielleicht auch biographisch zutreffenden Vergangenheiten. Eine davon liegt in Mexiko, wo der Schriftsteller davon heimgesucht wird, dass er eines Tages eine Frau – Dolores (Salma Hayek), die schmerzensreiche – verlassen hat; vermutlich, um später nach New York an die U-Bahn-Trasse zu ziehen.

Diese Vergangenheit ist, vorsichtig gesagt, nicht übermäßig originell. Da steht Bardem buchstäblich an einer Wegkreuzung in der Wüste. In einer späteren Szene werden bei Kerzenlicht in eine Höhle weitere Geister der Vergangenheit beschworen.

In der anderen Parallelhandlung hat der Schriftsteller Frau und Kind verlassen, um auf einer griechischen Insel mit Bleistift, Joint und Lesebrille kompromisslos ein Buch zu Ende zu schreiben, so als wäre man mit Lawrence Durrell oder Leonard Cohen in den 1970ern versandet. Die anderen Griechenland-Touristen, die er trifft, machen allerdings einen überraschend gegenwärtigen Eindruck. Es handelt sich um eine Gruppe junger Frauen, die er mit der Art Fragen behelligt, die seine Profession hin und wieder betreffen: »Kann man in seine Vergangenheit zurückkehren, etwas rückwirkend verändern? Zu einem neuen Ende kommen?

Er eröffnet die Konversation:

»Was für ein Ende haben Sie in Büchern am liebsten?«

»Ein schnelles!«

Offensichtlich hat der Schriftsteller immer irgend jemanden oder irgend etwas verlassen (müssen), um zu etwas zu kommen, das dann nicht eintraf. Im Exil seines Stupor träumt er nun weiter. Die Zerstörung der Gegenwart hat eine Virtualisierung der Vergangenheit eröffnet. Für den Film bedeutet das ein hervorragendes Alibi, mit überkommenem Kram – Wüstenweg, Kerzen in der Gedächtnishöhle, das Büchermachen auf griechischen Inseln – über die Runden zu kommen, sich davonzustehlen. Demenz?