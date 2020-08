Praktischer Antifaschismus

Dustin Chambers/REUTERS

Bei rechten Aufmärschen ist es am Samstag in mehreren Städten der USA zu Auseinandersetzungen mit Antifaschisten gekommen. Wie hier in Stone Mountain bei Atlanta im Bundesstaat Georgia waren die Rechten teils schwer bewaffnet, mehr als 100 Linke und Anhänger der »Black Lives Matter«-Bewegung stellten sich ihnen entgegen. Nach Provokationen kam es schließlich zu Faustkämpfen und Rangeleien, die Polizei ging dazwischen. Auch in Kalamazoo im Bundesstaat Michigan sowie in der Hauptstadt von Oregon, Portland, kam es zu Tumulten. (Reuters/jW)