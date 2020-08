Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 19. August, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Die künstliche Intelligenz des Kapitals« von Timo Daum, erschienen in der Reihe Nautilus Flugschrift.

Das Buch: »Der Waran« von Caspar Jenny, erschienen bei Killroy media, haben gewonnen: Karin Behruzi aus Würselen und Armin Lufer aus Oranienburg.