Marginalisiert und ausgeschlossen

Olga Sokal Pavel und sein Freund vor ihrem Haus in Stara L’ubovna

Olga Sokal ist eine in New York und London lebende Künstlerin, die ursprünglich aus Polen stammt. In den vergangenen fünf Jahren widmete sie sich in einem fotografischen Projekt der Arbeit mit verschiedenen Gemeinschaften, unter anderem in Tschernobyl, Polen und Rumänien. Dabei konzentrierte sie sich auf die Marginalisierung von Bevölkerungsgruppen innerhalb einer Gesellschaft. Mit ihrem Projekt will sie untersuchen, welche Folgen es hat, wenn Gemeinschaften vom Rest des Landes getrennt und isoliert werden, und wie sich dies auf die Kultur auswirkt.

Olga Sokal Eine der größten Roma-Gemeinschaften in der Slowakei: Der Stadtteil Lunik IX in Kosice

Roma stellen in der Slowakei fast zehn Prozent der Bevölkerung, sind jedoch durch gesellschaftlichen und institutionalisierten Rassismus dazu gezwungen, in isolierten Gemeinschaften, abgeschnitten vom Rest der slowakischen Gesellschaft, zu leben. Das Projekt »Cyganie« soll die kulturellen Auswirkungen dieser Isolation sowohl auf die Gemeinschaft als auch auf den einzelnen Menschen zeigen.

Olga Sokal Peter und sein Sohn in ihrem Haus in Vel’ka Ida: Die meisten Kinder sind gezwungen, spezielle Schulen für Roma zu besuchen, was ihre Ausgrenzung noch verstärkt

Dazu reiste Sokal in verschiedene Roma-Ortschaften, die meisten davon in der Ostslowakei. In den Jahren 2016 und 2017 besuchte sie mehrmals die Orte Vel’ka Ida, Stara L’ubovna, Rankovce und Lunik IX, Stadtteil von Kosice. Als Außenstehende habe sie versucht, durch Porträtfotografie eine Beziehung sowohl zu ihrem Modell als auch zu dessen Gemeinschaft aufzubauen. Dadurch sei es möglich gewesen, den Geist, die Atmosphäre und das Leben an diesen Orten einzufangen. Mit ihrer Arbeit will sie gegen die tief verwurzelten Vorurteile ankämpfen, die die umliegenden slowakischen Gemeinden gegen Roma hegen.

Olga Sokal Maria in ihrem neugebauten Haus in Rankovce. Wie für viele Romnja ist für sie die Familie das Wichtigste im Leben

Sokal habe nie Menschen fotografiert, die sich nicht fotografieren lassen wollten. Alle Protagonisten seien gefragt worden, wie sie selbst gesehen werden wollen – die Übergabe der Macht der Fotografin in die Hände des Objekts. Die dadurch geschaffene aufrichtige und angenehme Atmosphäre habe den Fotografierten ein Gefühl von Stolz und Vertrauen gegeben. (jW)