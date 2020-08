Hanoi rüstet sich gegen Corona

AP Photo/Hau Dinh/dpa Beschäftigte der Gesundheitsbehörden in Hanoi führen Covid-19-Tests durch (31.7.2020)

Vietnam hat sich für den Kauf des russischen Coronaimpfstoffs »Sputnik V« registriert. Laut der staatlichen Tageszeitung Tuoi Tre gehe es um 50 bis 150 Millionen Impfdosen. Im Land werde aber weiterhin an der Entwicklung eines eigenen Vakzins gearbeitet, berichtete das staatliche Fernsehen am Freitag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Hanoi.

Lange galt Vietnam als eines der Länder, das keine Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen hatte. Auch wenn es dort nun bereits 20 Coronatote gibt, ist die Zahl der Infektionen und Verstorbenen im internationalen Vergleich gering. Laut dem vietnamesischen Nachrichtendienst Vietnam News Agency lagen am Mittwoch 5.365 Personen auf Isolierstationen in Krankenhäusern. Etwa 100.000 befinden sich in häuslicher Quarantäne und 24.000 in speziellen Einrichtungen, in denen positiv getestete Personen untergebracht und durch die Behörden versorgt werden. Wer als Kontaktperson gilt, kann von seiner Familie, der Nachbarschaft oder durch den Staat unterstützt werden.

Die meisten Erkrankten haben sich in Da Nang, der drittgrößten Stadt Vietnams infiziert. Die Millionenmetropole ist weltweit bekannt als Handels-, Wirtschafts- und Universitätsstadt – sie ist aber auch ein beliebter Ferienort. Die weißen Strände und das Meeresklima ziehen im Sommer Millionen lokale und internationale Gäste an. 2020 bleiben ausländische Touristen allerdings ausgesperrt. Nachdem die Regierung im Juli bei der heimischen Bevölkerung wieder dafür geworben hatte, waren viele Vietnamesen zum Urlaub nach Da Nang gekommen. Für die Stadt ist der Binnentourismus enorm wichtig, er gibt vielen Menschen Arbeit.

Wie bereits im Januar, nach den ersten Coronameldungen aus China, reagierten die vietnamesischen Behörden sehr schnell und umfassend, als in den letzten Julitagen die ersten Berichte über drei Coronatodesfälle erschienen. Das Gesundheitsministerium entsandte über Nacht eine Taskforce mit mehr als 1.000 medizinischen Fachkräften nach Da Nang. Das Stadion Tien Son Sports Palace wurde innerhalb von drei Tagen in ein Notfallkrankenhaus umgewandelt. Alle Bus- und Bahnverbindungen aus der und in die Stadt wurden eingestellt und gleichzeitig eine Luftbrücke zur Evakuierung der inländischen Urlauber eingerichtet. Die vietnamesische Zivilluftfahrtbehörde forderte inländische Fluggesellschaften auf, die Zahl der Flüge von Da Nang in elf vietnamesische Städte deutlich zu erhöhen, um die Evakuierung von 80.000 Menschen, hauptsächlich Touristen, zu unterstützen.

Im Kampf gegen Corona beschränkt sich Vietnam allerdings nicht auf Abwehrmaßnahmen. Am Donnerstag gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass im Oktober dieses Jahres unter seiner Leitung eine erste Phase von Versuchen für einen Impfstoff gegen Covid-19 beginnen soll. Das Institute of Vaccines and Medical Biologicals (IVAC) in Nha Trang, das mit der in New York ansässigen Icahn School of Medicine at Mount Sinai zusammenarbeitet, rechnet damit, bis Dezember Tests an kleinen Gruppen von Freiwilligen durchführen zu können.

In den letzten Jahren hat das Land versucht, in der biomedizinischen Forschung Anschluss an die Weltspitze zu erreichen. Offensichtlich mit Erfolg. Ende Juli erklärte der Vizedirektor für Wissenschaft, Technologie und Ausbildung im Gesundheitsministerium, Nguyen Ngo Quang, er hoffe, dass Vietnam bis Ende 2021 einen sicheren und wirksamen, im Land hergestellten Impfstoff habe.

Vietnam verfügt über staatliche und teilweise auch private Forschungsinstitute, die medizinische Forschung auf sehr hohem Niveau betreiben. Dort arbeiten unter anderem Vietnamesinnen und Vietnamesen, die im Ausland, unter anderem auch in der BRD, studiert und ihre Promotionen abgeschlossen haben und die im Anschluss in ihre Heimat zurückgekehrt sind.