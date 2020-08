Das Rennen ist eröffnet

REUTERS/Raneen Sawafta In Nablus hinterließen palästinensische Demonstranten am Freitag ihre Schuhe auf der Pappfigur von Abu Dhabis Kronprinz Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan

Als US-Präsident Donald Trump am Donnerstag die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten bekanntgab, wiederholte er mehrmals, anscheinend zusammenhanglos und kryptisch, die Worte »mehr als 25 Jahre«. Was er damit meinte, war, dass das Abkommen der spektakulärste Erfolg der US-amerikanisch-israelischen Diplomatie seit der Unterzeichnung des Friedensvertrags mit Jordanien am 26. Oktober 1994 ist.

Die Regierung in Amman war im ganzen arabischen Raum erst die zweite, die ihre Beziehungen zu Israel normalisierte. Vorausgegangen war nur Ägypten, dessen Staatschef Anwar Al-Sadat am 26. März 1979 bei einer Zeremonie im Weißen Haus Frieden mit Tel Aviv geschlossen hatte. Sein Partner war der rechtszionistische Ministerpräsident Menachem Begin, dessen Vergangenheit in den 1940er Jahren man getrost als terroristisch bezeichnen kann.

Ägypten wurde damals wegen dieses Alleingangs aus der Arabischen Liga verbannt und der Sitz der Organisation von Kairo nach Tunis verlegt. Die Wiederaufnahme erfolgte zehn Jahre später, 1989, ohne dass sich an der ägyptischen Politik gegenüber Israel irgendetwas zum Besseren geändert hätte. Gleichzeitig verlegte der Dachverband der arabischen Staaten sein Hauptquartier zurück in die ägyptische Hauptstadt. Das ließ alles noch Kommende schon ahnen.

Noch vor dem formalen Schlussakt in Washington war Begin und Sadat am 27. Oktober 1978 der Friedensnobelpreis zugesprochen worden. Verliehen wird dieser Preis traditionsgemäß am 10. Dezember, dem Todesstag des Stifters Alfred Nobel. Aber die Zuerkennung könnte für Trump noch genau rechtzeitig vor der Präsidentenwahl am 3. November erfolgen: Niemand ist mehr als er selbst überzeugt, dass er den Preis verdient hätte. Während der Pressekonferenz im Weißen Haus am Donnerstag lobten ihn der Reihe nach alle anwesenden Mitglieder seines Nahostberater- und -verhandlungsteams als größten »Dealmaker« aller Zeiten. Momente lang hatte es sogar so ausgesehen, als hätte der Milliardär den Konflikt mit Nordkorea zur allseitigen Zufriedenheit beigelegt.

AP Photo/Majdi Mohammed/dpa In Nablus hinterließen palästinensische Demonstranten am Freitag ihre Schuhe auf der Pappfigur von Abu Dhabis Kronprinz Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan

Ein bisschen hängt die weitere Entwicklung zwischen Jerusalem und Abu Dhabi von Netanjahus Zusage ab, seine Annexionspläne in den seit 1967 besetzten Palästinensergebieten »vorläufig« auf Eis zu legen. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner antwortete am Donnerstag auf die Bitte, diesen Begriff zu erläutern, launig: »Irgendwo zwischen einer langen und einer kurzen Zeit. Das ist es, was ›vorläufig‹ bedeutet.«

Im August 1981 hatte der damalige saudische Kronprinz Fahd ibn Abdulasis noch einen alternativen Friedensplan formuliert. Er sah in den Hauptpunkten den Rückzug Israels aus allen 1967 besetzten Gebieten und die Auflösung aller dort entstandenen jüdischen Siedlungen vor. In der Westbank und im Gazastreifen sollte unter Aufsicht der Vereinten Nationen ein Palästinenserstaat »mit Jerusalem als Hauptstadt« entstehen. Unter diesen Voraussetzungen stellte Fahd die Anerkennung Israels durch die arabische Welt in Aussicht.

Das gehört längst der Vergangenheit an. Die Mehrheit der arabischen Staaten wird vermutlich jetzt, wo »das Eis gebrochen ist«, zu einem unehrenhaften Wettbewerb ohne Vorbedingungen um die engsten Beziehungen zu Israel antreten. Die Insel Bahrain, wo ohne Zustimmung des großen Nachbars Saudi-Arabien nicht einmal die Sonne aufgehen darf, gilt als nächster Kandidat.