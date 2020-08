Lukaschenko meldet sich zu Wort

Valentyn/Reuters Teilnehmer einer Demonstration gegen den belarussischen Staatschef tragen vor der Botschaft in der Ukraine am Freitag Lukaschenko-Masken

Nach weiteren landesweiten Protesten in Belarus hat sich Staatschef Alexander Lukaschenko erstmals wieder zur Lage im Land geäußert. »Fürs erste, ich bin noch am Leben und nicht im Ausland«, sagte Lukaschenko zu Spekulationen in einigen belarussischen Medien, er habe das Land bereits verlassen. Er äußerte sich am Freitag auf einer Regierungssitzung in der Hauptstadt Minsk, bei der es um die Bauindustrie ging. Dabei warnte er vor den Folgen von Streiks in den Staatsbetrieben. In immer mehr Unternehmen legten Belegschaften ihre Arbeit nieder und erklärten, bei der Präsidentenwahl am Sonntag für Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja gestimmt zu haben. »Wenn wir aufhören zu arbeiten, werden wir die Produktion nie wiederherstellen können. Niemals«, warnte Lukaschenko.

Fünf Tage nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl erklärte die staatliche Wahlkommission Lukaschenko am Freitag mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete. Demnach soll der 65jährige sogar noch etwas mehr Stimmen als zunächst angegeben erhalten haben. Bislang war die Rede von 80,08 Prozent. Oppositionsführerin Tichanowskaja soll lediglich 10,12 Prozent bekommen haben. Die 37jährige, die sich inzwischen in Litauen aufhält, rief zu friedlichen Protesten auf und schlug zudem die Gründung eines Koordinierungsrates vor, »um damit eine Machtübertragung sicherzustellen«. Es dürfe keine Gewalt mehr geben, sagte sie in einem am Freitag veröffentlichten Youtube-Video. In der Nacht zuvor hatten die Behörden viele der rund 7.000 im Zuge der Demonstrationen festgenommenen Bürger wieder freigelassen.

Am Nachmittag berieten die EU-Außenminister über mögliche neue Sanktionen gegen Minsk. Vor der Videokonferenz erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas, dass die EU den »Druck auf Belarus heute deutlich erhöhen« wolle. Es gehe um die gezielte Sanktionierung einzelner Personen. Ob auch Lukaschenko dazu gehören könnte, ließ der SPD-Politiker offen. Eine Entscheidung sollte nach jW-Redaktionsschluss fallen. (dpa/Reuters/jW)