Tod im Auto

imago images/STPP Undurchsichtiger Komplex. Ein Spitzel der Prevent-Gruppe soll das »System Volkswagen« ausspioniert haben

Am Donnerstag berichtete junge Welt über einen leitenden Mitarbeiter bei Volkswagen, der Sitzungen einer internen Arbeitsgruppe zum Umgang des Autobauers mit einem renitenten Zulieferer über ein Jahr lang heimlich mitgeschnitten hatte. Ende Mai war sein Haus in einem niedersächsischen Dorf vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Am Mittwoch nachmittag nach Redaktionsschluss machten dann Meldungen die Runde, der Mann sei tot in einem ausgebrannten Auto in Rottorf im Kreis Helmstedt aufgefunden worden. Dass der Tote die zentrale Figur des Lauschangriffs war, wie zuerst die Onlineausgabe der Wolfsburger Nachrichten schrieb, konnte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag auf jW-Anfrage nicht bestätigen. Auch ein VW-Sprecher wollte angesichts der ungesicherten Informationslage nicht dazu Stellung nehmen.

Nach Angaben von Staatsanwältin Julia Meyer ist wegen der Unkenntlichkeit der Leiche mit einer endgültigen Identifizierung nicht mehr in dieser Woche zu rechnen. Auch sei bis dato nicht geklärt, ob die vom Konzern als Maulwurf enttarnte Person der Halter des zerstörten Wagens ist, erklärte sie gegenüber dieser Zeitung. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt seit vergangener Woche selbst in dem Fall, nachdem der Autobauer Strafanzeige gegen den freigestellten Manager gestellt hatte. Der soll in den Jahren 2017 und 2018 bei insgesamt 35 Gelegenheiten Gesprächsinhalte von Strategiesitzungen der Sondereinheit »Projekt 1« auf Tonband aufgezeichnet haben. Die Taskforce war mit dem Segen des Konzernvorstands eingerichtet worden, um Wege zu finden, die bosnische Prevent-Gruppe nach über vierzigjähriger Zusammenarbeit als Geschäftspartner loszuwerden.

In den Medien werden die Vorgänge bereits als »größter Abhörskandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte« gehandelt. Für Europas führenden Autobauer könnte die Sache nicht ungelegener kommen, hat ihm doch schon die Abgasaffäre reichlich schlechte Presse und Milliardenverluste eingebrockt. Wohl auch deshalb setzen die Bosse diesmal auf die Taktik Vorwärtsverteidigung und präsentieren sich als Opfer finsterer Machenschaften – mutmaßlich ausgehend von Prevent. Dabei spielt den Wolfsburgern in die Karten, dass bisher sämtliche Streitfälle um angedrohte und erfolgte Lieferstopps zugunsten von VW entschieden wurden. 2016, auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung, stand die Produktion im Stammwerk tagelang still, weil zwei Prevent-Tochterfirmen den Nachschub an Getriebegehäusen und Sitzbezügen eingestellte hatten. Auch dafür setzte es für die Bosnier nachträglich eine Strafe vor Gericht.

Das besagt allerdings nichts über die Hintergründe des Konflikts. Ursache für das Aufbegehren der Prevent-Gruppe war der verschärfte Preisdruck von Volkswagen auf seine Partnerfirmen, dem sich die Bosnier, anders als die Mehrzahl der anderen Unternehmen, nicht beugen wollten. Das Onlinemagazin Business Insider, das Inhalte der fraglichen Tapes öffentlich gemacht hat, ließ dazu Ende Juli einen Sprecher der Firmengruppe zu Wort kommen: »Insgesamt sind wir überzeugt, dass Volkswagen an Prevent ein öffentliches Exempel statuieren wollte, wie man mit unabhängigen Zulieferern umgeht.« Das von ihm skizzierte »System Volkswagen« sei »grundsätzlich nicht an einer partnerschaftlichen Kooperation interessiert«. Es lasse jedem Zulieferer »so viel Luft zum Atmen, dass er gerade nicht pleite geht und in maximale Abhängigkeit gerät«.

Wie Business Insider gestern nachlegte, dokumentieren die Tonbänder auch damalige Verhandlungen zwischen Volkswagen- und Prevent-Managern. Ein Gespräch fand am 11. April 2017 statt. Dabei bekunden die VW-Mitarbeiter, die Kooperation vertragsgemäß bis 2024 und womöglich darüber hinaus fortführen zu wollen. Andere Aufzeichnungen belegen dagegen, dass zu diesem Zeitpunkt längst feststand, die Bosnier vor die Tür zu setzen, was schließlich 2018 passierte. Nachdem der Prevent-Mitarbeiter nach besagtem Treffen das Zimmer verlassen hatte, äußerte ein VW-Mann: »Er hat nichts mitgeschrieben«, falls es später Probleme gebe, wäre man »zu dritt« gewesen und er »alleine«.

Man kann sicher sein, dass der vermeintliche Spion spätestens nach seiner Enttarnung gewaltig unter Druck stand, was auf Freitod schließen lassen könnte. Nach Angaben von Staatsanwältin Meyer hätte die Obduktion der Leiche »keine Hinweise auf ein Fremdverschulden durch äußere Gewaltanwendung« ergeben. Bei einer Befragung soll der beschuldigte Manager eine Spionagetätigkeit abgestritten und verlautbart haben, seine Aufnahmen hätten der Anfertigung von Gesprächsprotokollen gedient. Dass er im Auftrag von Prevent agierte, erscheint auch nicht ausgemacht. Nach Unterlagen, die Business Insider vorliegen, hatte der Zulieferer den Autokonzern seit Februar 2018 mehrfach selbst darauf hingewiesen, von einem Insider mit kompromittierendem Material versorgt zu werden.