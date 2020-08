Hungern nach Gerechtigkeit

imago images/Manngold Wie hier in Wien kam es auch im Ausland zu Solidaritätskundgebungen für den mittlerweile verstorbenen Mustafa Kocak

Die Vorsitzenden von 33 Anwaltskammern aus der Türkei haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung die Freilassung von zwei inhaftierten Kollegen gefordert, die mit einem Hungerstreik für ein faires Verfahren kämpfen. In der Erklärung, die unter anderem von den Kammervorsitzenden in Ankara, Istanbul, Izmir und Diyarbakir unterzeichnet wurde, heißt es, dass die weitere Inhaftierung der Anwältin Ebru Timtik und ihres Kollegen Aytac Ünsal nicht nur deren Leben gefährde, sondern auch das Recht auf Verteidigung an sich. Sollten die beiden freikommen, versprechen die Vorsitzenden, sich dafür einzusetzen, dass die Anwälte »die Entscheidung, die sie über ihr Leben getroffen haben«, neu überdenken und ihren Hungerstreik beenden.

Ünsal und Timtik waren gemeinsam mit weiteren inhaftierten Anwälten im Februar in den Hungerstreik getreten, den sie am 5. April – dem »Tag des Anwalts« – in ein sogenanntes Todesfasten (Ölüm Orucu) umgewandelt hatten. Bei diesem nehmen die Beteiligten nur noch Wasser mit darin gelöstem Zucker und Salz sowie in manchen Fällen Vitamin-B-Präparate zu sich. Sie fordern ein neues fairen Verfahren für sich und 16 weitere Rechtsanwälte, die im Oktober letzten Jahres allein aufgrund der Aussagen des Kronzeugen Berk Ercan zu zusammen 159 Jahren Haft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden waren. Ein Revisionsverfahren für die Überprüfung der Urteile ist vor dem Kassationsgerichtshof in Ankara noch anhängig.

Unsal und Timtik waren im September 2017 bei einer Polizeirazzia in der linken Anwaltskanzlei »Rechtsbüro des Volkes« festgenommen worden. Das Rechtsbüro vertritt nicht nur Teilnehmer der Gezi-Park-Proteste, Opfer von Arbeitsunfällen oder aus politischen Gründen entlassene Lehrer, sondern auch Mitglieder revolutionärer Organisationen als Mandanten. Innenminister Süleyman Soylu hatte die Anwälte daher beschuldigt, die »wichtigste Säule« der militant-linksradikalen DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front) zu bilden.

Gutachter der Gerichtsmedizin kamen Ende Juli zu dem Ergebnis, dass der weitere Verbleib von Ünsal und Timtik in Haft »ihre Gesundheit beeinträchtigt«. Daraufhin wurden die beiden Anwälte zur zwangsweisen »Behandlung« in Krankenhäuser überführt. Die Bedingungen in der dortigen ungelüfteten Haftzelle seien noch schlimmer als im Gefängnis, berichtet Nermin Ünsal nach einem Besuch bei ihrem Sohn Aytac dem Onlineportal Bianet. »Sie werden ihn durch Corona töten, wenn nicht durch Hunger«, befürchtet die Mutter, da sich in dem Krankenhaus auch eine Station für Covid-19-Patienten befindet.

Vor dem Gericht und den Krankenhäusern finden tägliche Mahnwachen statt. Eine Petition zur Solidarität mit Ünsal und Timtik wurde von mehr als 11.000 Personen unterzeichnet. Auch Süleyman Bülbül, Obmann der kemalistischen Oppositionspartei CHP im Rechtsausschuss des Parlaments, forderte den Justizminister auf, sich für den »Schutz des Rechts auf Leben der todesfastenden Anwälte« einzusetzen.

Die komplette Verweigerung von Nahrung als Form des politischen Protestes hat in diesem Jahr bereits zu mehreren Opfern geführt. Im April verstarb der 28jährige Mustafa Kocak am 297. Tag seines Hungerstreiks in einem Gefängnis in Izmir. Kocak hatte für die Wiederaufnahme seines Verfahrens gekämpft, nachdem auch er aufgrund der Aussage des Kronzeugen Berk Ercan wegen angeblicher Beteiligung an einer Geiselnahme zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war.

Für Aufmerksamkeit auch im Ausland hatte der Hungerstreik von Musikern der Formation Grup Yorum gesorgt, dem im April und Mai die Sängerin Helin Bölek und der Bassist Ibrahim Gökcek erlagen. Die Musiker hatten ein Ende des Auftrittsverbotes der wohl bekanntesten linken Band der Türkei sowie die Freilassung mehrerer unter Terrorismusvorwürfen inhaftierter Mitglieder der Gruppe gefordert. Erreicht wurde das bislang nicht. So verboten die Behörden ein seit Monaten geplantes Freiluftkonzert, das vergangenen Sonntag in Istanbul stattfinden sollte, die Polizei riegelte den Konzertplatz ab. Zuvor waren mehrere Musiker von Grup Yorum bei Razzien im Idil-Kulturzentrum und in einem Probenraum festgenommen worden.