Verfassungsbruch

Luc Gnago/REUTERS

Seit der ivorische Präsident Alassane Ouattara bekanntgegeben hat, entgegen den verfassungsrechtlichen Bestimmungen eine dritte Amtszeit anzustreben, kommt es in dem westafrikanischen Land täglich zu Protesten der Opposition. Wie hier in der Hauptstadt Abidjan am Donnerstag werden Demonstranten von Einsatzkräften mit Gewalt auseinandergetrieben. Mehrere Einheiten der Nationalpolizei sind an den Hauptverkehrsstraßen postiert, um Kundgebungen sofort aufzulösen, wie das Nachrichtenportal Abidjan.net meldete. (jW)