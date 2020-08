Söder verzichtet auf Bauernopfer

Peter Kneffel/dpa Die Gesundheitsministerin wolle die »Scharte auswetzen«, sagte Markus Söder während der Pressekonferenz mit Melanie Huml (beide CSU) am Donnerstag

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt sich seit Beginn der Coronapandemie gern als Vorkämpfer gegen die Virusausbreitung. Nun hat seine Inszenierung deutliche Risse bekommen. »Wir testen an der Grenze für ganz Deutschland«, hatte er vor wenigen Wochen zu Beginn der Tests für alle Urlaubsrückkehrer an Raststätten, Bahn- und Flughäfen versprochen. Und: »Wir leiten das Ergebnis schnell weiter.« Doch das ist nicht passiert. Wie am Mittwoch abend bekannt wurde, wurden 908 positiv auf das Coronavirus Untersuchte nicht über den Befund informiert. Insgesamt waren laut dpa bis vorgestern über 44.000 Testergebnisse noch nicht verschickt worden. Manche Urlauber warten seit zwei Wochen auf ihre Ergebnisse. Gründe für die Verzögerungen sind nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit vor allem die unerwartet hohe Nachfrage und Probleme bei der händischen Übertragung von Daten – die handschriftlich ausgefüllten Formulare seien häufig schwer zu lesen.

»Vom Klappern versteht Söder weit mehr als vom Handwerk verantwortungsvoller Politik«, spottete der Grünen-Landesvorsitzende Eike Hallitzky auf Twitter. Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch forderte im Bayerischen Rundfunk den Rücktritt von Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Es sei eine »große Panne passiert«, gab Söder am Donnerstag nachmittag zu. Konsequenzen für die Gesundheitsministerin wird diese aber nicht haben: »Sie hat mir zweimal ihren Rücktritt angeboten«, so Söder. Er habe aber weiter Vertrauen zu ihr. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) kritisierte die zuständigen Behörden. Die bayerischen Hilfsorganisationen seien vom Freistaat beauftragt worden, innerhalb eines Tages fünf Teststationen zu errichten. Dadurch sei keine »entsprechende Software« vorhanden gewesen und man habe mit Stift und Papier arbeiten müssen. Seit dieser Woche übernehmen nach und nach private Anbieter den Betrieb. Damit soll auch die Datenübertragung an allen Stellen digitalisiert werden.