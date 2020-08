Auf unbestimmt

Warschau. Die Tischtennis-EM im Einzel in Warschau ist aufgrund der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Dies vereinbarten die Europäische Tischtennisunion (ETTU), der polnische Verband und die Verantwortlichen in der polnischen Hauptstadt am Dienstag. Grund seien die aktuell steigenden Coronainfektionszahlen in vielen Teilen Europas sowie Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften, teilte die ETTU mit. Die EM war ursprünglich vom 15. bis 20. September angesetzt. Bereits im Juni war die WM in Busan/Südkorea auf Anfang 2021 verschoben worden. (sid/jW)