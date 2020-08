Etwas Schmieriges und Seifiges

Pandora Films »Aufgeblasenes Selbstbild«: Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) und seine Frau Cristina (Maria Fernanda Candido) bei einer Taufe

Das köstliche Schmierentheater, das die Mafia in diesem Film darbietet, beginnt im Herbst 1980 mit dem Posieren zweier verfeindeter sizilianischer Clans für ein Erinnerungsfoto. Besiegelt wird ein Friedensschluss, an den sich niemand halten will. Seine Fortsetzung findet das Ganze mit einem Kondolenzbesuch, den der »Boss der Bosse«, Salvatore ­»Totò« ­Riina ­(Nicola Calì), ein halbes Jahr später der Witwe eines Konkurrenten abstattet, den er zwischenzeitlich hat massakrieren lassen. Geradezu burlesk wird es später, wenn im eskalierenden Bandenkrieg zwei Killer ihre Maschinengewehre unter Mönchskutten hervorziehen. Schließlich gipfelt das derbe Spektakel in Gerichtsprozessen, in denen die kollektiv angeklagten Mafiosi sich stets Neues einfallen lassen, um die Verhandlungsführung eines überforderten Richters zu sabotieren.

Den Eindruck, dass es sich bei den realen Ereignissen, die dem Film »Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra« zugrunde liegen, um ein massenmörderisches Schmierentheater handelt, unterstreicht Regisseur Marco Bellocchio, indem er seinem Werk stellenweise die Anmutung einer Seifenoper verleiht. Jedenfalls lässt der 80jährige Italiener seine Schauspieler dick auftragen, und er wählt eine Bildästhetik, die in der Kombination von Videomaterial, Innenaufnahmen und Weitwinkelobjektiven mit Fernsehen assoziiert ist. Die reißerische Wirkung, zu der auch wuchtige Musik beiträgt, wird durch vereinzelte symbolhafte Einblendungen einer gefangenen Hyäne oder fliehender Ratten auf die Spitze getrieben.

So muss man recht genau hinschauen, um zu erkennen, wie präzise der Filmemacher, der auch für das Drehbuch mitverantwortlich zeichnet, zwei Jahrzehnte italienischer Zeitgeschichte aufblättert. Dabei kann seine Hauptfigur die Perspektive nicht durchgehend bestimmen. Dieser Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino) wird als Außenseiter eingeführt, am Beginn des sogenannten Zweiten Großen Mafiakrieges lebt er in Brasilien. Nach Italien ausgeliefert, kehrt er der Cosa Nostra den Rücken – als erster prominenter Kronzeuge. Der Film wirft die Frage auf, wieviel Buscetta über sich selbst preisgab. Und zugleich stellt sich eine weitere Frage, wie nahe der Film uns diese zwiespältige Figur bringt.

Wohl kaum ein Regisseur wahrte gegenüber seinen Figuren jemals so konsequent spöttische Distanz wie Bellocchio bei seinen ersten Spielfilmen in den 1960ern. Am Ende jenes Jahrzehnts schloss er sich einer maoistischen Splittergruppe an und drehte in deren Auftrag zwei dokumentarische Filme. Zeitgleich machte er sich in einem Beitrag zu einem sogenannten Omnibusfilm, »Liebe und Zorn«, über so eine K-Gruppe lustig. Vor diesem Hintergrund nimmt es kaum wunder, wie differenziert nun seine Position gegenüber einem mörderischen Mafioso bleibt.

Der Handlungsverlauf wird mehrfach widerlegt durch die Selbstdarstellung Buscettas gegenüber Untersuchungsrichter Giovanni Falcone (Fausto Russo Alesi). Und die intimsten Einblicke in das Seelenleben des Kronzeugen, nämlich zwei Alpträume, deuten an, dass seine Aussagebereitschaft nicht zuletzt durch schlichte Todesangst begründet ist. Allerdings hebt eine Großaufnahme jenen Handschlag hervor, den Falcone dem »Pentito« abschließend anbietet und auf den dieser sich später als ein Ehrenabzeichen beruft.

Spätestens wenn zum wiederholten Mal »Historia de un Amor« erklingt, wird indes klar, dass dieser Film zugleich als Liebesgeschichte angelegt ist. Dabei haben schon die Bilder, die die populäre Schnulze beim ersten Ertönen begleiteten, klargestellt, dass wohl kaum die Liebe Buscettas zu seiner (dritten) Ehefrau gemeint sein kann. Auch die von Buscetta wiederholt behauptete Liebe zur Mafia, wie sie angeblich einmal war, ist damit wohl nicht gemeint. »Il Traditore« handelt vielmehr von der Liebe eines vermeintlichen »Ehrenmannes« zu seinem aufgeblasenen Selbstbild. Und das ist zweieinhalb Stunden lang faszinierend, weil diesem Bild zwar stets diskreditierend etwas Schmieriges und Seifiges anhaftet – aber eben nicht nur.