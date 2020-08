Alex Grimm/REUTERS »Es gibt hier viel zu lernen und zu lachen«

In seinem »Fremdwörterbuch«, dem er den Titel »Die Sprache der Einheit« gegeben hat, beklagt der Historiker Jürgen Große die Einbußen, »die das Hochdeutsche durch das Vordringen des Westdeutschen im Anschlussgebiet seit 1990 erlitten hat«. In der DDR habe »eine zumeist hochdeutsch sprechende Bevölkerung« gelebt, während die Bewohner der Bundesrepublik 1949 einen sprachlichen Sonderweg eingeschlagen hätten: »Modernes Westdeutsch umfasst weniger Wörter und somit geistige Artikulationsmöglichkeiten als das Hochdeutsche. Dafür weist es mehr Schrumpf- und Fehlformen auf sowie – durch die im Westen strenger gegeneinander abgeschlossenen Milieus – mehr Sozialdialekte.«

Zu den mehr als 2.000 Wörtern und Wendungen, die Große aufgespießt und kommentiert hat, gehören verquollene Verben (»durchregieren«, »editieren«, »priorisieren«), Hochgestochenes (»Personalführungskompetenz«, »transmissionsmedial«), totgeborenes »Werbewestdeutsch« (»schokonussig«, »proaktiv«), Verquastes aus dem Kulturwissenschaftsbetrieb (»Subjektpositionen«, »Performanz«), sprachliche Müllpartikel (»ein Stück weit«, »erfahrbar machen«, »mit dem Leben produktiv umgehen«, »Frauisierung«), überflüssige »Schluckaufwörter« (»eh«, »halt«, »eben halt«, »halt eben«) und vieles mehr. Die einen Satz einleitende Politikerfloskel »Ich würde mir wünschen …« bezeichnet er treffend als »Grein-, Schmoll- und Bittpräambel«, und er widmet sich auch gern dem grünen »Claudiarothwelsch« und einigen Schriftstellern, die sich den Anschein geben, dass sie vor Kraft kaum laufen könnten. Einer von ihnen ist Maxim Biller, der sich selbst den »Extremindividualisten« zurechnet und das Bekenntnis abgelegt hat: »Die Literatur braucht wieder ein starkes, glaubhaftes, mitreißendes, suggestives Erzähler-Ich, das stärkste, das es je gab – sonst hört ihr uns, die tief empfindenden Dichter und Denker, im immer lauter werdenden Medienlärm nicht mehr.« Wozu Große trocken anmerkt: »Und ›wir‹ dachten immer, die tiefempfindenden Extremindividualisten selbst würden diesen Lärm produzieren.«

Es gibt hier viel zu lernen und zu lachen – von höchstem Unterhaltungswert ist der Ausspruch einer Mutter, den Große am Berliner Kollwitzplatz aufgeschnappt hat (»Elektra, du Dreckschwein, wenn du nicht rauskommst, mag ich nicht mehr mit dir nach Hause gehen«) –, aber wenn man nicht wüsste, dass auch der Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza und der Schriftsteller Eckhard Henscheid schon viele der hier aufgeführten sprachlichen Marotten und Defekte abgehandelt haben, würde man es aus diesem Buch nicht erfahren. Auf Gremliza und Henscheid geht Große nur ein, um ihnen ihrerseits Sprachschnitzer nachzuweisen. Der Vielfalt der sogenannten Kulturen von der »Angstkultur« über die »Kompetenzkultur« und die »Trauerkultur« bis zur »Vergewaltigungskultur«, um nur ein Beispiel zu nennen, hat Henscheid bereits 2001 ein ganzes Buch gewidmet, worauf Große unter dem Stichwort »-kultur« jedoch nicht eingeht.

Auch für den Publizisten Karl Heinz Bohrer hat er nur Spott übrig, obwohl dessen legendäre Polemiken gegen den deutschen Provinzialismus einem Milieu galten, das auch Große aufs Korn nimmt. Das schwerste Geschütz fährt er allerdings gegen die »Bittermann-Linke« auf, benannt nach dem Verleger Klaus Bittermann. Kein anderer Westdeutscher gerät in diesem Buch häufiger unter Beschuss. Liest man das alles, so könnte man fast glauben, dass es sich bei dessen Edition Tiamat um ein Unternehmen von der Größe des Bertelsmann-Konzerns handele und nicht um einen bescheidenen Ein-Mann-Verlag. Und dabei trifft Große nicht immer ins Schwarze. »Jahrzehnte nach dem Stern-Skandal«, schreibt er, »ist Bittermann zudem überzeugt, dass Der Spiegel ›die Goebbels-Tagebücher vorabdruckte‹.« Nun sind zwar im Stern 1983 die gefälschten Hitler-Tagebücher erschienen, aber 1992 hat der Spiegel tatsächlich die Goebbels-Tagebücher vorabgedruckt. Die Verwechslung dieser beiden Vorgänge ist also nicht Bittermann unterlaufen, sondern Große.

Unrichtig ist auch seine Auskunft, die »südwestdeutsche Variante« des Ausrufs »Das ist Berlin!« würde »Du, desch isch Berlin!« lauten, denn so schwäbeln nur Nichtschwaben, die sich über das Schwäbische lustig machen möchten. Schwaben würden vielmehr sagen: »Du, des isch Berlin!«

Doch die kleinen Irrtümer fallen nicht ins Gewicht. Das Buch ist lehrreich und trotz seiner Länge kurzweilig. Große kann in wenigen Worten einen »Comedian« definieren (»Komiker, der sich mit gutem Grund nicht so zu nennen wagt; leibhaftig gewordener westdeutscher Humorversuch, in allen Facetten des Stumpfsinns schillernd, am liebsten aber bonbonfarben«), und er geht auch auf Kuriositäten wie die »Komparativstörung« ein, die sich zeigt, wenn der Literaturkritiker Fritz J. Raddatz etwas immer »schader und schader« findet oder die Welt berichtet, dass die neue Berliner Landesregierung die Verkehrsentwicklung in der Stadt »immer noch lahmer legen« wolle. »Die Sprache der Einheit« sollte in allen Journalistenschulen Pflichtlektüre werden.