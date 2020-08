»Eine große Mehrheit findet solche Fahrzeuge absurd«

Kay Nietfeld/dpa Vorsicht beim Überqueren der Straße: Ein Porsche Macan rauscht am Bundeskanzleramt vorbei (31.7.2017)

Die Deutsche Umwelthilfe verleiht den »Goldenen Geier« seit 2019 für Produkte, die in besonderem Maße die Umwelt belasten. Warum gibt es in diesem Jahr einen Negativpreis für einen bestimmten SUV eines bestimmten Herstellers? Sind die nicht generell unsinnig?

Klar sind SUV generell klimaschädlich. Mit unserer Aktion aber wollen wir verdeutlichen, dass es eine ganze Reihe von Fahrzeugen gibt, die absolute Spitzenreiter sind. Deshalb hatten wir dazu aufgerufen, uns Modellnamen oder Fotos zu schicken, um Monster-SUV zu prämieren. Es gab etwa 400 Einreichungen. Daraus haben wir die fünf am häufigsten genannten nominiert und zur Abstimmung gestellt. Der Mercedes GLS von Daimler hat am Mittwoch den »Goldenen Geier« gewonnen – als einer der aktuell größten SUV überhaupt. Um mit einer Länge von 5,21 Metern und einer Breite von 2,16 Metern in normale Autowaschstraßen einfahren zu können, muss er seine Räder nach innen einklappen. Die CO2-Bilanz ist unterirdisch: Dieser Klimakiller verbraucht schon laut Herstellerangaben 11,9 Liter Benzin pro 100 Kilometer und emittiert dreimal soviel CO2, wie der aktuelle EU-Flottengrenzwert vorsieht.

Welche anderen Modelle haben sich als Favoriten empfohlen?

In der engeren Auswahl war der Audi Q7 Plug-in, ein SUV-Stadtpanzer mit katastrophaler CO2-Bilanz im Realbetrieb. Er ist mit einem winzigen Elektrozusatzmotor ausgestattet, um somit als »Plug-in-Hybrid« staatliche Förderung einzustreichen. Während andere EU-Staaten Plug-in-SUV wegen der extremen Verbrauchswerte nicht fördern, belohnt die Bundesregierung den Kauf mit 3.750 Euro Zuschuss. Auch der BMW X7 zählt zu den schlimmsten Klimakillern. Mit einer Länge von 5,15 Metern und einer Gesamtbreite von 2,22 Metern passt er in viele Parkhäuser nicht hinein. Und dass der Range Rover Sport SVR einen unbändigen Durst auf Benzin hat, zeigt bereits sein Tank mit einem Fassungsvermögen von 104 Litern. Eigentlich unvorstellbar, dass so ein Wagen herumfährt, wo alle über Klimaschutz debattieren! Auch der VW Amarok Aventura schafft es in keinen normalen Parkplatz und schädigt die Umwelt in besonderem Maß.

Wer sowieso auf Ihrer Seite ist, wird die Aktion toll finden. Was ist mit den Menschen, die solche Autos vielleicht sogar mögen?

Eine große Mehrheit findet solche Fahrzeuge absurd und lehnt sie in Städten ab. Uns geht es nicht darum, Menschen zu verurteilen, die sich einen SUV kaufen wollen. Wir kritisieren die Hersteller, die diese Fahrzeuge mit Millionenbudgets als »Must-have für die Stadt« bewerben. Diese SUV gefährden gerade dort andere Verkehrsteilnehmer, etwa Fußgänger und Kinder. Sie nehmen zuviel Platz weg und sind nicht mehr zeitgemäß. Die deutschen Autobauer können mit dieser Fahrzeugklasse kurzfristig große Gewinne erzielen, aber nachhaltig ist das nicht. Das werden sie auch zu spüren bekommen, wenn sie aus dem internationalen Wettbewerb rausfliegen. Denn mit diesen Fahrzeugen im Verkehrssektor steigen die CO2-Emissionen wieder an. Die Hersteller müssen auf leichte, effiziente und elektrische Fahrzeuge setzen, weil sie eine Verantwortung hinsichtlich des Erreichens der Klimaziele tragen.

Die DUH hat sich vorgenommen, »zerstörerisches Wirtschaften zurückzudrängen«. Aber ist nicht wachstumsorientiertes Wirtschaften, das dem Kapitalismus immanent ist, grundsätzlich zerstörerisch? Muss also der Kapitalismus bekämpft werden?

Da kommen wir in eine philosophische Debatte, was eine andere Form des Wirtschaftens angeht. Natürlich müssen wir mobil bleiben, aber es gibt andere Möglichkeiten, dies umzusetzen, ohne das Klima zu beeinträchtigen. Solange wir einen Ausbau des Schienennetzes und des öffentlichen Nahverkehrs noch nicht haben, müssen wir weiter auf den Individualverkehr setzen, zugleich aber weiter an Alternativen dazu arbeiten. Das »immer größer, immer weiter, immer mehr« müssen wir mit einem großen Fragezeichen versehen. Diese Wirtschaftsweise wird über die nächsten Generationen nicht tragfähig sein. Deswegen hat die DUH auch die Klimaklage eingereicht.