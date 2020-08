»Sputnik V« in der Diskussion

The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/Handout via REUTERS Eine Wissenschaftlerin im Labor des Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau testet den Impfstoff gegen das Coronavirus (6.8.2020)

Russland hat Kritik aus dem Ausland gegen seinen Coronaimpfstoff »Sputnik V« zurückgewiesen. »Ausländische Kollegen versuchen offenbar, irgendeine Meinung zu äußern, die nach unserer Ansicht absolut unbegründet ist«, sagte Gesundheitsminister Michail Muraschko am Mittwoch laut der russischen Agentur TASS.

Russland hatte einen Tag zuvor als erstes Land ein Coronavirusvakzin registrieren lassen. Der Impfstoff wurde vom staatlichen Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau entwickelt. Während eines im Internet übertragenen Regierungstreffens, an dem auch Präsident Wladimir Putin teilnahm, erklärte Gesundheitsminister Muraschko am Dienstag, die nötigen Tests hätten gezeigt, dass der Impfstoff zu einer »stabilen Immunität« führe.

Experten hatten im Anschluss teilweise bemängelt, Wirksamkeit und Sicherheit seien wegen der nicht abgeschlossenen dritten Testphase nicht zu beurteilen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte laut dpa am Mittwoch, man habe Kenntnis, dass Russland ein Vakzin registriert habe, und begrüße alle Fortschritte bei der Forschung und Entwicklung zu Covid-19-Impfstoffen. Die WHO stehe in Kontakt mit den russischen Wissenschaftlern und Behörden und freue sich darauf, Einzelheiten der Versuche zu überprüfen.

Laut Muraschko werde die erste Charge des Impfstoffs innerhalb der kommenden zwei Wochen erwartet. Die Produktion in Russland sei in erster Linie auf die Impfung der eigenen Bevölkerung ausgerichtet. Man werde aber dem Ausland anbieten, selbst den russischen Impfstoff herzustellen.

Unterdessen haben mehrere Länder Interesse an »Sputnik V« angemeldet. Der Chef des Russischen Fonds für Direktinvestitionen, Kirill Dmitrijew, nannte neben Brasilien auch die Philippinen und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es gebe darüber hinaus Anfragen aus dem Ausland, an der dritten Testphase teilzunehmen. Israel teilte mit, grundsätzlich an dem Impfstoff interessiert zu sein. Es gebe bereits Beratungen dazu, hatte der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein am Dienstag gesagt. (dpa/jW)