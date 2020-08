»Mafiaähnliche Struktur«

Oliver Dietze/dpa War lange in der CDU und dann über 20 Jahre bei den Grünen: Josef Dörr (Völklingen, 17.4.2016)

Der Landesverband der AfD im Saarland dürfte nicht nur der bundesweit am wenigsten beachtete, sondern auch der chaotischste sein. Die Manöver von Rechtsaußen-Netzwerken und offene Cliquenkämpfe um Posten und Mandate haben sich hier zuletzt zu einer von außen nur schwer durchschaubaren Konfliktlage verdichtet.

Ende März setzte der Bundesvorstand den Landesvorstand der Saar-AfD um den 82jährigen Landes- und Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr ab und installierte einen Notvorstand. Ein Vorwurf: Manipulation bei der Aufnahme von Mitgliedern. Der alte Vorstand soll demnach systematisch die Aufnahme neuer Mitglieder verhindert oder verschleppt haben. Nun soll ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Der Landesparteitag, auf dem das geschehen soll, werde voraussichtlich Ende Oktober stattfinden, sagte der Sprecher des Notvorstandes, Stephan Protschka, am Mittwoch gegenüber dpa.

Schon länger versucht die Parteiführung, Dörr, der seine politische Laufbahn 1955 bei der Jungen Union begann, und seinen Stellvertreter Rudolf Müller loszuwerden, die die AfD nach wie vor im Landtag vertreten (den dritten Abgeordneten haben beide im Juli aus der Fraktion ausgeschlossen). Im April 2016 hatte die damalige AfD-Chefin Frauke Petry den gesamten Landesverband aufgelöst, was ein Bundesparteitag bestätigte. Damals war die Saar-AfD durch Kontakte ins Neonazimilieu ins Gerede gekommen. Der Stern hatte im März 2016 über enge Kontakte von Dörr zu Neonazis berichtet. Im Herbst 2016 kassierte das Bundesschiedsgericht der Partei allerdings den Auflösungsbeschluss.

Dörr und Müller haben unterdessen hinreichend deutlich gemacht, wo sie politisch stehen. So sprach Dörr, ein ehemaliger Sonderschullehrer, bei seiner Bewerbungsrede zum Landesvorsitz von einem »Feuersturm«, der alles Schlechte »hinwegfegen und vernichten« werde. Das ARD-Magazin »Panorama« berichtete 2016, Müller verkaufe in seinem Antiquitätengeschäft Nazidevotionalien mit Hakenkreuzen und sogenanntes Lagergeld aus dem KZ Theresienstadt. Bei dem »Trauermarsch« während der rassistischen Mobilisierung in Chemnitz im September 2018 marschierte Dörr mit dem Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke und dem »Pegida«-Gründer Lutz Bachmann in der ersten Reihe.

Für Dennis Lander, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im saarländischen Landtag, ist das nicht überraschend. Dörr und Müller seien in der AfD am rechten Rand einzuordnen, sagte er am Mittwoch gegenüber jW. Was das Auftreten im Landtag angehe, sei Müller der Radikalere. In jeder Rede werde er ausfällig und bezeichne Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schon mal als »Kommunistenführerin«. Beim Besuch einer Schülergruppe im Landtag habe Müller einem Fragesteller erwidert, dass dieser sich die Frage »1933 nicht getraut hätte«. Dörr habe im Landesverband eine »mafiaähnliche Struktur« aufgebaut. Er schare Verwandte und Freunde um sich und sichere sich so die Mehrheit: »Wie ich höre, sitzt er fest im Sattel«, sagte der Linke-Politiker.

Ob Dörr erneut für den Landesvorsitz antreten wird, hat er bislang offen gelassen. Er wolle diese Entscheidung von »seinen Freunden in der Partei« abhängig machen, erklärte er gegenüber dpa. Zuvor stehe noch die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts an, ob die Absetzung des Landesvorstandes rechtmäßig ist. Seinen Hut in den Ring geworfen hat bereits der saarländische AfD-Bundestagsabgeordnete Christian Wirth. Für die Parteifreunde im Saarland könnte er eine Option sein: Im März forderte er, die wegen der Coronapandemie freigewordenen Kapazitäten in der Luftfahrtbranche »für eine schnelle und effektive Rückführung der rund 250.000 ausreisepflichtigen Mi-granten in Deutschland« zu nutzen.