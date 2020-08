Virus breitet sich erneut aus

Fabrizio Bensch/Reuters Reiserückkehrer aus der Ukraine bei einem freiwilligen Test auf das Coronavirus am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin (5.8.2020)

Erstmals seit drei Monaten haben die deutschen Gesundheitsämter wieder mehr als 1.200 Corona-Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Höher lag der Wert zuletzt am 9. Mai. Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte den Trend besorgniserregend. Es gebe kleinere und größere Ausbrüche im ganzen Land, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. Besonders betroffen waren zuletzt Nordrhein-Westfalen und Hamburg.

Etwa jede dritte Coronaneuinfektion ist gegenwärtig auf Reiserückkehrer und andere Einreisende aus dem Ausland zurückzuführen. Mit den Grenzöffnungen sei der Anteil eingetragener Ansteckungen deutlich gestiegen, heißt es im Situationsbericht des Robert-Koch-Instituts. In der Meldewoche vom 3. bis 9. August habe er bei 31 Prozent gelegen. Als wahrscheinliche Infektionsorte am häufigsten genannt wurden in den vergangenen vier Wochen Länder des Westbalkans sowie die Türkei, Bulgarien, Rumänien, Polen und Spanien.

Aufmerksam verfolgt wird zur Zeit die Entwicklung an den Schulen, denn auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die Sommerferien nun zu Ende. Rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche an 5.500 Schulen gehen wieder regulär zum Unterricht. Alle Schüler der weiterführenden und berufsbildenden Schulen müssen auch in der Klasse am Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen – eine solche Anordnung gibt es sonst flächendeckend in keinem Bundesland. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach sich dagegen aus, bei einzelnen Coronainfektionen ganze Schulen zu schließen. Er sagte der Rheinischen Post, es reiche, wenn einzelne Klassen oder Kurse zu Hause blieben.

Angesichts der wachsenden Gefahr einer zweiten Infektionswelle verschärfen mehrere Bundesländer die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In Berlin etwa sollen 240 zusätzliche Mitarbeiter der Ordnungsämter darauf achten, dass die Auflagen eingehalten werden. Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen haben die Bußgelder erhöht, die bei Regelverstößen drohen. Auch Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen stärker kontrolliert werden. (dpa/jW)