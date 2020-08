David Mercado/REUTERS

In Bolivien sind die Proteste gegen die erneute Verschiebung der Wahlen vom 6. September auf den 18. Oktober auch am Dienstag (Ortszeit), dem zehnten Tag des vom Gewerkschaftsbund COB ausgerufenen Generalstreiks, weitergegangen. Wie hier in El Alto sind teils wichtige Verbindungsstraßen mittlerweile an mehr als 100 Punkten blockiert. Die bolivianische Tageszeitung Opinión berichtete am Mittwoch, dass mittlerweile immer größere Teile der Protestierenden auch den Rücktritt der Putschregierung von »Übergangspräsidentin« Jeanine Áñez fordern. (jW)