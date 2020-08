Glasgow. Die schottische Regierung droht laut sid-Meldung vom Dienstag aufgrund von wiederholten Verstößen gegen die Coronaregeln mit einer Saisonunterbrechung in der ersten Fußballiga. Auslöser ist die jüngste Verfehlung des Belgiers Boli Bolingoli von Meister Celtic Glasgow. Der Verteidiger hatte sich nach der Rückkehr von einer Spanien-Reise in der vergangenen Woche nicht in die vorgeschriebene Quarantäne begeben. Beim 1:1 von Celtic beim FC Kilmarnock am Sonntag stand er allerdings auf dem Feld. In der vergangenen Wochen war bereits ein Spiel des FC Aberdeen verlegt worden, nachdem zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und sechs weitere in Quarantäne geschickt worden waren. (sid/jW)