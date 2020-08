Allrounder gegen Feuerwehrmann

imago images / ZUMA Press Die zweite Begegnung: Daniel Cormier (oben) gegen Stipe Miocic (unten) beim Kampf 2019

Zweimal trafen die beiden Schwergewichtler Daniel Cormier und Stipe Miocic bereits aufeinander. Beide gingen dabei jeweils einmal als Sieger hervor, und damit als Weltmeister im Schwergewicht der Ultimate Fighting Championship (UFC). Der am kommenden Samstag in Las Vegas anstehende dritte Kampf zwischen Herausforderer Cormier (Bilanz: 22 Siege, zwei Niederlagen) und Champion Miocic (19, drei) soll darüber Aufschluss geben, wer zukünftig die Krone als bester Schwergewichtler aller Zeiten im Mixed Martial Arts (MMA) tragen wird, der Kampfsportart, in der Schlag- und Tritttechniken verschiedener Stile gemischt werden.

Vor allem für Daniel Cormier wird das dritte Duell mit Miocic so oder so ein besonderes werden: Der 41jährige US-Amerikaner hatte bereits im Vorfeld angekündigt, seine Karriere nach diesem Kampf beenden zu ­wollen. Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, dass Cormier den Weltmeistertitel an Miocic verlor. »Ich habe mich damals nicht wie ich selbst gefühlt«, sagte Cormier vor wenigen Tagen in seinem eigenen Podcast auf ESPN, den er mit dem Journalisten Ariel Helwani betreibt. Nach eigener Einschätzung war er in der damaligen Vorbereitung nicht fokussiert genug.

Nicht verwunderlich, hatte Cormier doch bereits zu diesem Zeitpunkt seine Medienkarriere gestartet: Neben dem Podcast arbeitet er vor allem als Kommentator für die UFC. Diesen Job will Cormier nach dem anstehenden Karriereende als aktiver Kämpfer weiter verfolgen und sich mehr um seine Familie kümmern; seine Frau erwartet im Oktober das dritte gemeinsame Kind.

MMA-Experte Ian Parker sieht die Sache anders: »Falls Cormier gewinnt, wird das nicht sein letzter Kampf gewesen sein«, sagte er diese Woche im Anik-and-Florian-Podcast. Laut Parker würde dann vielmehr ein Kampf mit Jon Jones auf ihn warten. Allein aufgrund der womöglich exorbitant hohen Gage, könnte er das nicht ablehnen, so Parker.

Doch bevor sich diese Fragen stellt, muss Cormier erst einmal Stipe Miocic schlagen – und das wird schwer genug. Während Cormier seinen Rivalen im ersten Kampf bereits in der ersten Runde k. o. schlug, und sich damit zum Weltmeister im Schwergewicht und Halbschwergewicht machte, wurde er im zweiten Aufeinandertreffen wiederum von Miocic auf die Bretter geschickt.

Miocic, ein 37jähriger US-Amerikaner mit kroatischen Wurzeln, gilt als der bessere Boxer der beiden. Niemand hat es zudem bislang geschafft, den Titel im Schwergewicht öfter zu verteidigen. Neben seiner Tätigkeit als professioneller MMA-Kämpfer, arbeitet Miocic in seiner Heimat Cleveland, Ohio weiterhin als Feuerwehrmann. »Ich liebe diesen Job«, betonte er zuletzt in einem Interview auf ESPN.

Als leichter Favorit für den dritten Kampf zwischen den beiden gilt aber Cormier. Ihm werden gemeinhin die besseren Allround-Fähigkeiten zugeschrieben. Vor seiner Karriere im MMA nahm Cormier im Freistilringen an den Olympischen Spielen 2004 und 2008 teil. Er ist daher überzeugt, »einfach der bessere Kämpfer« zu sein. Zudem findet das Duell in einem kleineren Käfig als gewohnt statt, was naturgemäß den Athleten mit den besseren Fähigkeiten als Ringer bevorzugt. »Ein größerer Käfig wäre natürlich besser«, sagte Miocic im Interview mit ESPN. »Es ist, wie es ist. Ich werde mich sicher nicht darüber beschweren. Ich wollte einen größeren Käfig, aber was soll man machen. Ich mache mir deswegen keine Sorgen.«