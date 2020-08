Unerwünschter Besuch

Florian Boillot Protest gegen das Sommerfest der Berliner AfD in einem privaten Garten im Stadtteil Moabit (30.7.2020)

Alles begann mit einem Flyer: »Keine rechte Hetze in Moabit! Kein AfD-Sommerfest am 30.7. in der Perleberger Straße!« So schließlich wurde die Hausgemeinschaft in der Berliner Perleberger Straße 62a klar, was mindestens eine Woche lang im Innenhof des von ihnen bewohnten Hauses vorbereitet worden war. Die Mieterinnen und Mieter erfuhren erst einen Tag vor der Veranstaltung, dass ihre Vermieter die Gastgeber des offiziellen Sommerfestes der Berliner AfD waren. »Mir persönlich fehlten die Worte«, sagte ein Mitglied der Hausgemeinschaft, welches anonym bleiben möchte, am vergangenen Sonnabend im Gespräch mit junge Welt. »Ich halte die AfD für eine Partei mit stark faschistischen Tendenzen, der kein Platz in Deutschland geboten werden sollte und erst recht nicht in einem Garten, für den ich Miete bezahle.«

Am Abend des 29. Juli hatte sich die Hausgemeinschaft getroffen, um die Vorgehensweise zu besprechen und Protestplakate vorzubereiten. Am darauffolgenden Tag baute die Berliner Polizei das Grundstück wie zu einer Festung aus, um die Partygäste vor den angekündigten Protesten zu schützen. Aus nahezu allen an den Innenhofgarten anliegenden Wohnungen hingen weiße Banner auf denen »No AfD«, »Hier nicht« oder aber »Wir sind unteilbar« geschrieben stand. Auch gab es Redebeiträge der Hausbewohner, die sich gegen das Fest richteten und ihre Solidarität mit den Protestierenden auf der gegenüberliegenden Straßenseite bekundeten. Dort hatten sich spontan 150 Menschen versammelt. Mit Schildern wurden vorbeifahrende Autos aufgefordert, »gegen die AfD zu hupen«. Erst ließ die Berliner Polizei dies zu, später wurden die Kennzeichen der hupenden Autos erfasst, wohl um sie mit Bußgeldern zu belegen.

Teilnehmende der AfD-Feier im Innenhof ließ der Protest offenbar nicht kalt. »Einem unserer Gäste wurde eine Schelle angedroht«, sagte ein Mitglied der Hausgemeinschaft gegenüber jW. Zusätzlich seien mehrere der Protestplakate, die aus Fenstern im Erdgeschoss hingen, zu Beginn des Festes im Garten auf Erdgeschosshöhe von Unbekannten angezündet worden.

Bei der Veranstaltungen handelte es sich möglicherweise um eine Art Generalprobe für zukünftige AfD-Versammlungen in Berlin. So geht aus einem Bericht der antifaschistischen Kampagne »Kein Raum der AfD« vom 6. August auf deren Internetseite hervor, dass der Landesverband testen wollte, ob in dem Innenhofgarten zukünftig ein Parteitag ausgerichtet werden könne. Der Bericht dokumentiert ein AfD-Mitgliederrundschreiben, das demnach von Andreas Wild verfasst wurde. Wild ist seit 2016 Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus und war bis Juli 2017 Mitglied der dortigen AfD-Fraktion. In dem Schreiben heißt es: »Entgegen aller vollmundigen Ankündigungen der Befürworter des Mitgliederparteitags ist das Raumproblem weiterhin akut.« Man prüfe »daher auch sehr ungewöhnliche Lösungen«.

Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste, Beschwerden und mitunter auch Sachbeschädigungen gegen von der AfD genutzte öffentliche Räumlichkeiten wie beispielsweise Restaurants gegeben hatte, findet die Partei de facto keine Orte mehr, die sie für Versammlungen nutzen kann. Dies wirkt sich auch stark auf die Parteistrukturen aus: So wird die AfD Berlin seit Januar 2020 von einem kommissarischen Notvorstand um den Charlottenburger Nicolaus Fest angeführt.

»Sollte die AfD sich gegen eine Verwendung des Gartens entschieden haben, war es für mich ein Erfolg«, konstatierte ein Mitglied der Hausgemeinschaft. Die Sprechchöre der Protestierenden habe man noch im Garten hören können. »Ich hoffe also, die AfD hat sich dort nicht willkommen gefühlt.« Von Drohungen, wonach Mietvertragskündigungen bereits verfasst seien, wolle man sich nicht einschüchtern lassen.