Meister am Mischpult

Der britische Musikproduzent Martin Birch, der durch seine Arbeit mit Deep Purple, Iron Maiden und anderen Rockbands berühmt wurde, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Der 1948 in Surrey geborene Birch zeichnete als Produzent und Toningenieur vor allem in den 70er und 80er Jahren für zahlreiche Erfolgsalben verantwortlich, z. B. »Deep Purple in Rock« von Deep Purple, »Long Live Rock ’n’ Roll« von Rainbow, »Heaven and Hell« von Black Sabbath und »The Number Of The Beast« von Iron Maiden. Schon in den 60ern hatte Birch für Fleetwood Mac am Mischpult gesessen. Nach dem Album »Fear Of The Dark«, seinem zehnten mit der Gruppe Iron Maiden, zog sich Birch 1992 aus dem Musikgeschäft zurück. (dpa/jW)