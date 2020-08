imago images/ZUMA Press/Focus Features »Die ganze Zeit nebeneinander«: Republikanerin Faith Brewster (Rose Byrne) und Demokrat Gary Zimmer (Steve Carell)

Die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im November 2016 war bekanntlich schwer vorherzusehen, einige Aufmerksame hatten es dennoch getan. Aber Aufmerksamkeit ist nicht unbedingt die Eigenschaft, die von einem professionellen politischen Beobachter oder Kommentator verlangt wird. Verlangt wird zunächst die Fähigkeit, sich an das Drehbuch zu halten, komme, was da wolle.

Und dann kommt es ganz dicke, und die »Political Consultants«, die »Spin Doctors«, treten vor die Kamera: »In aller Nachdrücklichkeit und Aufrichtigkeit gestehe ich Ihnen, dass ich lüge, und Sie alle wissen, dass ich lüge, wenn ich nur den Mund aufmache. Das ist ein wunderbares Schauspiel, das wir hier aufführen. Danke schön und guten Abend noch.«

Dies geschieht so gleich zu Beginn von »Irresistible – Unwiderstehlich«, dem neuen Spielfilm von Jon Stewart, der immerhin 16 lange Jahre in seiner »Daily Show« die politischen Debatten im Fernsehen selbst begleitete und verhöhnte, bevor er im August 2015, als es ernst wurde – Trump am Horizont! – diese Sisyphusarbeit hinwarf.

»Irresistible« kreist um wesentliche Fragen, etwa: Ist es wirklich der Gegensatz zwischen »Wahrheit« und »Manipulation«, zwischen »Fake« und »News«, welcher die »öffentliche Meinung, die politische Debatte, bestimmt? Oder wird da lediglich der Rahmen abgesteckt, der bestimmt, was zu sagen überhaupt möglich ist?

Hauptfigur Gary Zimmer (Steve Carell), »Spin Doctor« der Demokraten, macht sich Gedanken über die Niederlage. Er bekommt ein Video zugespielt, in dem ein Landei aus Deerlaken, Wisconsin, ein Armeeveteran zudem, in einer Gemeindeversammlung eine flammende Rede für Migranten und Sozialhilfe hält. Dieser Mann, denkt er, sei die Lösung vieler Probleme, eine ganz neue Art Demokrat: »a reddr kinda blue« (eine rötere Art von Blau – Rot ist die Farbe der Republikaner, Blau die der Demokraten; die Welt der »Political Consultants« ist in Red und Blue States unterteilt).

Zimmer beschließt, den Mann mit aller Macht seiner Spins zum Bürgermeister des Ortes zu machen. Er besucht das »ländliche Amerika«, das »Heartland«, wo die Biertrinker weise sind und die Kühe glücklich auf der Weide, wo der Streuselkuchen gut ist und die Internetverbindung schlecht. Seine Gegen- und Mitspielerin auf republikanischer Seite, Faith Brewster (Rose Byrne) in der Rolle des eisblonden Gifts nach dem Vorbild von Trumps Spindoktorin Kellyanne Conway oder der aktuellen Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, wird ihm folgen. Mit einem repräsentativen Wahlkampf sollen die Weichen für das gesamte Land gestellt werden.

Jon Stewart hat gewissermaßen eine umgekehrte Frank-Capra-Politsatire gemacht. In den Capra-Filmen kommt das Landei in die böse Stadt der Repräsentanten und Manipulatoren und rettet mit seiner Aufrichtigkeit den heiligen demokratischen Geist. In »Irresistible« kommt der Manipulator zu den Landeiern, um schließlich festzustellen, dass diese ihre Lektion längst gelernt haben und wider Erwarten noch manipulativer drauf sind als die professionellen Manipulatoren. Das ist die Pointe (mehr soll nicht verraten werden).

Es gibt eine signifikante Szene in dem Film, die illustriert, dass die Diskursabstände – die Polarisierung der politischen Klasse entlang einer Links-rechts-Achse –, schlicht simuliert werden. Es ist ein konventionelles TV-Nachrichtenbild, das im Prinzip aus drei gerahmten Bildern besteht: Moderatorin, Vertreter der »Linken« (Gary Zimmer) und Vertreterin der »Rechten« (das eisblonde Gift).

Zwischen diesen Bildern kann nach Belieben hin und hergeschnitten werden. Folgendes geschieht: Nach einer besonders schamlosen Lüge des eisblonden Giftes (sie sei in der Provinz aufgewachsen, gehöre nicht zur »D. C. Elite«) verlässt Gary Zimmer seinen Rahmen und dringt in den seiner Gegenspielerin ein, um ihr handgreiflich die Lüge zum Vorwurf zu machen. In Wirklichkeit standen sie die gesamte Zeit nebeneinander. Sowohl ihr räumlicher als auch ihr diskursiver Abstand waren simuliert – eine leicht herstellbare technische Illusion, soll uns das sagen.

In der US-amerikanischen politischen Landschaft hat die Unterscheidung zwischen links und rechts längst ausgesprochen bizarre Formen angenommen. Wenn der »linke« Standpunkt lautet, die Republikaner seien die Partei von Putin, und vom »rechten« aus behauptet wird, der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden sei von »Marxisten und Linksradikalen« gesteuert und wolle die USA in eine Art Venezuela verwandeln, haben Debatte und Abstände jeden Bezug zu sozialer oder geopolitischer Realität verloren. Und dennoch lauten so die aktuellen Propagandaslogans. Um es US-amerikanisch zu sagen: »Geld spricht (frei).«