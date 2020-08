Das Jahr der Knöpfe

imago/teutopress Elektronische Trommeln, der Rest gibt sich noch klassisch: Spandau Ballet in den frühen 80ern

Wieso kam bei Arte eigentlich niemand auf die Idee, im Sommer 2020 das vierzigste Wiegenfest des Elektropop zu zelebrieren? Die gerade bei Cherry Red erschienene Compilation »Musik Music Musique« belegt mit 58 Tracks, dass 1980 als Geburtsjahr eines Sounds gelten kann, dessen Spuren noch im aktuellsten Chartpop nachzuweisen sind, von den unzähligen Revivals mal ganz abgesehen. Interessanterweise waren es häufig frühere Punks, die den erschwinglich gewordenen Synthesizer als Hauptinstrument einsetzten und damit vom Nimbus des Assistenz­geräts befreiten – oder kredible Rocker wie Thin-Lizzy-Frontmann Phil Lynott, der mit dem Elektro-Discosong »Yellow Pearl« zeigte, dass er die Zeichen der Zeit sehr wohl erkannt hatte. Leider kam seine Synthiepopkarriere nicht wirklich in Gang, aber immerhin wurde sein Track zur Erkennungsmelodie der britischen TV-Sendung »Top of the Pops« auserkoren.

Natürlich hatte man schon in den 70ern und davor heftig elektronifiziert, aber überwiegend, um mit »richtigen« Instrumenten erzeugte Klänge zu verstärken oder zu verfremden. Reine Maschinenmusik trauten sich vorerst nur Kraftwerk, die auf »Musik Music Musique« zwar nicht vertreten sind, als Paten/Götter/Ideengeber aber stets im Hinterkopf mitlaufen, wie bei »Computed Man« von Multimediakünstler Michael Winter alias Xynn zum Beispiel, der neben DAF, La Düsseldorf und Der Plan eins der Beispiele für synthetische Musik aus Deutschland ist, die auf dem Sampler versammelt sind.

Eröffnet wird der dreiteilige Samp­ler mit »Messages« von OMD, mit vollem Namen Orchestral Ma­noeuvres in the Dark: eine perfekte Wahl, vereint dieses Stück doch vom düdeligen Klimperklang über den melancholischen Grundton bis zur eingängigen Melodie die wesentlichen Bestandteile des Synthiepop, entstanden und aufgenommen selbstverständlich im Jahr 1980. Trotz vieler naheliegender Namen (Ultravox, ­Yello, Japan, The Human League, Sui­cide, Spandau Ballet) verlassen sich die Kompilatoren nicht allzu sehr auf Bewährtes. Tracks wie »Living Wild« des in Simbabwe geborenen Mataya Clifford oder »Suis-je normale?« von Evelyne Ranaivoarivony, einer französischen Sängerin, die sich – etwas griffiger – in Nini Raviolette umbenannte, zeigen, dass nicht nur bleichgesichtige Typen aus UK und der BRD an Knöpfen drehten und Stimmen durch Vocoder jagten.

Apropos: Kein Grund für übertriebene Euphorie, aber wenigstens sind ein paar wichtige Elektropopkünstlerinnen dabei. Kim Wilde wird der verdiente Respekt ebenso gezollt wie Hazel O’Connor, Henriette Coulouvrat, Pauline Murray (bekannt als Sängerin der Punkband Penetration, hier mit The Invisible Girls) und Gina X Performance. Mehr Frauen fand man offenbar nicht. Und auch ausgerechnet Depeche Mode fehlen auf der Compilation (als Quasivorläufer sind Silicon Teens drauf, ein Projekt von Daniel Miller, Gründer des Labels Mute). Aber deren Fans sind eh auf Zack: 40 Jahre Depeche Mode werden im Netz heftig gefeiert.