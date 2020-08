Mit Kanonen auf Spatzen

Gareth Fuller/PA Wire/dpa Von der Küstenwache gestoppt: Das britische Innenministerium will gegen Flüchtlinge Kriegsschiffe auf dem Ärmelkanal einsetzen (10.8.2020)

Die ruhige See ausnutzend, versuchen derzeit täglich Flüchtende, meist in überfüllten und seeuntauglichen Schlauchbooten, den Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien zu überqueren. Nachdem die Vorbereitungen für ein verschärftes bilaterales Vorgehen gegen die als »illegale Migration« deklarierte Flucht bereits seit Juli laufen, hat der für Einwanderung zuständige konservative Staatssekretär des Innenministeriums, Christopher Philp, gestern die britischen Forderungen persönlich in Paris vorgebracht. London wolle »größere Flexibilität bei der Rückführung illegaler Einwanderer nach Frankreich« erreichen, berichtete Reuters im Vorfeld. Zudem hatte Philp am Sonnabend in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung The Telegraph konkretisiert: »Die Franzosen müssen sicherstellen, dass Migranten, die beim Versuch erwischt werden, Großbritannien per Boot zu erreichen, es nicht wieder machen.« Dazu zähle die Abnahme von Fingerabdrücken, um Abschiebungen in das EU-Erstankunftsland durchführen zu können, oder Inhaftnahme wegen »Verstoßes gegen das Gesetz«. Wie im Anschluss vermeldet wurde, wollten beide Seiten einen »neuen Plan zur Schließung der Migrantenroute über den Ärmelkanal« ausarbeiten.

Begleitet wurde Philp von Dan O’Mahoney, einem früheren Marinesoldat, der am Sonntag von der britischen Innenministerin Priti Patel zum »Clandestine Channel Threat Commander« (»Kommandeur für die klandestine Ärmelkanalbedrohung«) ernannt worden war. Nicht nur mit dieser Entscheidung und Namensgebung arbeitet London praktisch und rhetorisch daran, das »Problem« zu überhöhen, statt sichere Wege zu schaffen, damit Geflüchtete Asyl beantragen können. So schrieb Patel auf Twitter: »Ich weiß, was die Briten meinen, wenn sie sagen, sie wollen die Kontrolle über ihre Grenzen zurück – sie meinen genau das.« Um die Dramatik noch ein wenig zu steigern, hat das Innenministerium vergangene Woche eine Anfrage an das Verteidigungsressort gesandt und die Entsendung von Kriegsschiffen erbeten. Als »vollkommen plemplem« wurde das Begehren allerdings von einer dortigen anonymen Quelle gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA abgewatscht. Offiziell hieß es in einer Stellungnahme: Es werde »hart daran gearbeitet, herauszufinden, wie wir die Küstenwache am effektivsten unterstützen können«.

Das haben unterdessen die Faschisten von der 2011 gegründeten Partei »Britain First« übernommen. Seit Sonntag schippert deren »eigene Navy«, wie es auf ihrer Webseite proklamiert wird, auf dem Ärmelkanal. Von Videos in »sozialen Medien« begleitet und ebenfalls von einem früheren Marinesoldaten, Samuel Cochrane, angeführt, ist »Großbritanniens erste Antimigrantenpatrouille des Ärmelkanals« offenbar nun täglich rund um Dover unterwegs und stellt für die Flüchtenden eine zusätzliche Bedrohung dar.

Allein seit vergangenem Donnerstag, dem Tag, an dem bislang mit 235 Menschen die meisten Geflüchteten den Versuch wagten, eine der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt in kleinen Booten zu überqueren, haben sich Hunderte weitere auf den Weg gemacht. Die meisten von ihnen wurden noch auf See von der britischen Küstenwache abgefangen. Laut PA hätten dieses Jahr bislang 4.100 Menschen die Überfahrt geschafft, französische Behörden geben an, 810 Menschen auf offener See gestoppt zu haben. Offizielle Angaben des britischen Innenministeriums zu »illegalen Überquerungen« gebe es trotz wiederholter Anfragen nicht, so Reuters am Dienstag.

Nach Ansicht Londons gebe es für die Geflüchteten ohnehin keinen Grund, aus Frankreich zu fliehen, oder wie Philp im Telegraph schrieb: »Mi­granten, die von der französischen Küste aus aufgebrochen sind, sind durch sichere EU-Staaten mit gut funktionierenden Asylsystemen gereist.« Abgesehen davon, dass viele der Menschen, die aus Syrien, Afghanistan, dem Irak oder anderen Kriegs- und Krisenregionen auf der Flucht sind und es überhaupt bis in den Norden Europas geschafft haben, bereits Familie und Freunde auf der Insel haben, sehen sie sich unter anderem in Frankreich einer rigiden Antiflüchtlingspolitik ausgesetzt. Erst am 29. Juli wurden in Aubervilliers im Norden von Paris 1.500 Geflüchtete mit einem Polizeigroßaufgebot aus einem dortigen improvisierten Lager geräumt. Die Menschen hätten keinerlei Information darüber erhalten, was mit ihnen passieren soll, für manche sei es bereits die zehnte Räumung, wie das Portal Infomigrants am gleichen Tag berichtete. Zitiert wurde auch ein 32jähirger Somalier, der erklärte: »Sie holen uns ab, stecken uns drei Monate lang in Hotels und dann sind wir wieder auf der Straße.«