Fragwürdiges Rechtsverständnis

Annette Riedl/dpa Wohnblocks in Berlin (21.2.2020)

Mit aller Macht machen Vermieter und deren Lobbyorganisationen gegen den Berliner »Mietendeckel« mobil, der seit dem 23. Februar dieses Jahres in Kraft ist. Vor allem nachdem der Bayerische Verfassungsgerichtshof im Juli eine Klage auf Zulassung des Volksbegehrens »Sechs Jahre Mietenstopp«»abgewiesen hat, hoffen die Vermieter darauf, dass das Bundesverfassungsgericht (BVG) auch den Berliner Mietendeckel kippen könnte. Deshalb warten immer mehr Immobilienfirmen und private Vermieter in der Bundeshauptstadt mit gleich zwei Beträgen für die Miete auf. Zum einen zeichnen sie den Mietpreis aus, sollte der Mietendeckel auch vor dem BVG Bestand haben. Zum anderen beziffern sie den Preis der Wohnungen ohne ihn.

Am Montag veröffentlichte der Hamburger Immobilienspezialist »F und B« seinen »Wohn-Index Deutschland ­II-2020«. Die GmbH habe die Zahl der annoncierten Mietwohnungen vor und nach dem Stichtag 23. Februar, an dem der Mietendeckel rechtsgültig wurde, gemessen und als entscheidende Kriterien nach der Gebäudegröße, dem angegebenen Baujahr und der Ausstattung differenziert. In dem Papier kommt F und B zu dem Schluss, dass sich in Berlin aufgrund des Mietendeckels ein »zweigeteilter Mietenmarkt mit ›Schattenmieten‹« auf der einen Seite und »den ›offiziellen‹ Mietendeckelmieten auf der anderen Seite« entwickelt habe.

Diese würden in entsprechenden Annoncen separat ausgewiesen, verbunden mit dem Hinweis, »dass sich der Vermieter die rückwirkende Nachforderung der Differenz zwischen Mietendeckelmiete und Marktmiete vorbehält, sollte sich die Verfassungswidrigkeit der ersteren erweisen«, so F und B. Dieser Regelung müsse dann im Mietvertrag zugestimmt werden. Je länger sich die Entscheidung hinziehe, um so größer seien »die drohenden Nachforderungen, die auf die Berliner Neumieter seit Ende Februar 2020 zukommen können, nachdem der Rückgriff auf die Mietsituation vom 18.6.19 durch das Urteil des Landgerichts Berlin vorerst unterbunden wurde«, warnte F-und-B-Geschäftsführer Bernd Leutner am Montag.

»Wir sehen uns durch die Sonderauswertung in unserer Kritik am Vermieterverhalten bestätigt«, konstatierte Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, in einer Mitteilung vom Montag. Trotz Mietendeckel versuchten sich Vermieter eine Miete für den Fall der Verfassungswidrigkeit oder dem Ende des Deckels versprechen zu lassen, die die mietendeckelkonforme Miete um fast das Doppelte überschreite. Diese Umgehungsversuche seien »nicht hinzunehmen«, führten zu einer erheblichen Verunsicherung der Mieter und ließen die Fluktuationsquote weiter sinken, zum Nachteil der Wohnungssuchenden.

Die Untersuchung von F und B mache auch deutlich, um welche enormen Summen es dabei geht. Insgesamt würden Mieterinnen und Mieter »durchschnittlich 3,2 Millionen Euro monatlich sparen« bei Abschluss von neuen Mietverträgen, erklärte Wild. Das Problem aus seiner Sicht: Statt der durchschnittlichen Deckelmiete von 7,05 Euro pro Quadratmeter würden sich die Anbieter im Schnitt 13,63 Euro pro Quadratmeter nettokalt versprechen lassen – »für den Fall der Verfassungswidrigkeit beziehungsweise das Ende des Deckels«, so Wild. Der Mieterverein halte diese Schattenmieten jedoch weder nach dem Mietendeckelgesetz noch nach AGB-Recht für zulässig. Anders als in der F-und-B-Studie erklärt, sei außerdem »keinesfalls sicher, dass die Mieter bei eventuell festgestellter Verfassungswidrigkeit auch die genannten Beträge zurückzahlen müssen«. »Dies hängt ganz von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ab und ist im konkreten Fall eher nicht zu erwarten«, prognostizierte der Geschäftsführer des Mietervereins.