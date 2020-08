Gesunder Menschenverstand

imago images/KHARBINE-TAPABOR

Minimalkonsens der → Kontelligenz, Syndrom schwieriger Stationen menschlicher moralischer Überlieferung; eigentlich wissen alle Bescheid, und sind in der Lage, Verbrechen und Tatzusammenhänge beim Namen zu nennen und zum Nutzen der Gesellschaft abzuwenden, aber immer sprechen temporäre Zwänge dagegen. So entsteht ein »Tätervolk«, dieses folgt dann nach Seelenabgabe dem kranken Menschenverstand, bis es durch Gegengewalt geschlagen wird, wie jeder weiß … kann es so nicht ewig weitergehen.

Die »Empörung« über Ungerechtigkeit als Motor des gesunden Menschenverstandes wurde von Max Stirner aufs Tapet gewuchtet und von Michail Alexandrowitsch Bakunin angekurbelt. Ansonsten waren die beiden, wie viele andere Anarchisten, Patienten ihrer Zeit, genauso wie unsere zeitgenössischen »politisch korrekten« Arschlöcher, die allerdings keine Verdienste an der Sache der → Anarchie vorzuweisen haben.

Gewissen ist Anwesenheit gesunden Menschenverstandes – »Every­body knows the secret, everybody knows the score« . Abwesenheit gesunden Menschenverstandes nennt man → Politik.

Aus: Eric Clapton, »Presence of the Lord«, auf: Blind Faith, »s/t« (Polydor, 1969)