Bei Siemens wird der Chef gewechselt

dpa-Bildfunk/Siemens AG Profite erhöht, Personal verringert: Siemens-Chef Josef Käser tritt im Herbst ab

München. Der Zeitpunkt des Führungswechsels bei der Siemens AG ist nun festgesetzt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Josef Käser (in den Medien auch »Joe Kaeser« genannt) wird die Geschäftsführung mit Ablauf der Hauptversammlung im Februar an Roland Busch übergeben. Das entschied der Aufsichtsrat des Konzerns am Mittwoch.

Allerdings wird Busch, wie bereits verkündet, am 1. Oktober 2020 die Verantwortung für das Geschäftsjahr 2021 übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Käser, der während seiner Amtszeit den Konzern weiter aufspalten und weniger profitträchtige Teile als selbständige Unternehmen ausgliedern ließ, werde den Übergang »aktiv« begleiten. Zudem wurden weitere Umbesetzungen bei Vorstandsposten bekanntgegeben. (dpa/jW)