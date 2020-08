imago images/KHARBINE-TAPABOR

»Arbeitsdemokratische ›Politik‹ zeichnet sich durch die Ablehnung jeglicher Politik und Demagogie aus. Den arbeitenden Massen wird die gesellschaftliche Verantwortung nicht abgenommen; sie wird ihnen aufgebürdet. Arbeitsdemokraten haben nicht den Ehrgeiz, politische Führer zu sein; solchen Ehrgeiz zu entfalten wird ihnen auch niemals gestattet werden. Arbeitsdemokratie entwickelt bewusst Formaldemokratie, die sich in der bloßen Wahl politischer Vertreter ausdrückt und keinerlei weitergehende Verantwortung seitens der Wählerschaft mit sich bringt zu echter, faktischer und praktizierter Demokratie in internationalem Umfang. Diese Demokratie wird getragen von den Funktionen Liebe, Arbeit und Wissen.« (Aus: Glossar. In: Wilhelm Reich, Die Massenpsychologie des Faschismus. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1986)

Mit dem Wort »Arbeit« kann man heut einige unter uns ganz schön verschrecken, auch »Liebe« ist nicht in jedem Falle nur schön oder angenehm, aber gegen »Wissen« ist meines Wissens nichts einzuwenden. (→ Humor, → Pfiff)

Aber die Maxime – »Den arbeitenden Massen wird die gesellschaftliche Verantwortung nicht abgenommen; sie wird ihnen aufgebürdet.« – wäre heute niemandem zu verklickern. Wer ist heut noch Arbeiter, wer gehört gar zur Masse, der ein weiterer dahergelaufener (»Biosoph« und) Psychoanalytiker »gesellschaftliche Verantwortung« (→ Verantwortung) aufbürden will. Das kann man geschickter anstellen, und Leuten hintenrum durch Geschwätz ins Gewissen reden. Wissen und Witz allerdings müssen dafür aber schon vorhanden sein, Pfiff und Sahnehäubchen (→ Veganer) nicht unbedingt. Schwierig genug; Sepp Fernstaub sagte immer, wenn er sich auf die Schenkel klatschte: »Ich rede mir ins Gewissen, ihr seid nur die Adressaten.« – Um nicht zu sagen, »das letzte Pack«. Die Ebene zwischen Wissen und Witz besteht aus nichts als Abgründen.