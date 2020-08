Schwere Explosion in Beirut

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Die gewaltige Explosion in der Nähe des Hafens von Beirut hat noch in weiter Entfernung Häuserfassaden entglast und Verletzungen verursacht

Beirut. In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am späten Dienstag nachmittag zu einer schweren Explosion gekommen. Eine Reporterin der dpa berichtete von einer starken Erschütterung im Stadtzentrum und von großen Schäden im Umkreis. Durch die Wucht der Explosion, die sich offenbar in der Nähe des Hafens der Küstenstadt ereignete, gingen auch noch in kilometerweiter Entfernung Fenster zu Bruch. Über der Stadt stieg eine große Rauchwolke auf.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar, die Explosion soll aber in einem Hafengebäude stattgefunden haben, in dem Feuerwerkskörper gelagert wurden. Videos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, zeigen einen Brand in dem Gebäude und das Knallen von Böllern kurz vor der großen Explosion.

Bei dem Unglück habe es nach Aussage des libanesischen Gesundheitsminister Hamad Hassan eine »sehr große Zahl« an Verletzten gegeben. Über die genaue Anzahl und mögliche Todesfälle war bis zum frühen Abend noch nichts bekannt. Das libanesische Rote Kreuz bestätigte die Explosion auf Twitter. (dpa/Reuters/jW)