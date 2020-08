Glück, List und Können

Gabriele Senft Plansoll übererfüllt: Der marxistische Historiker Eberhard Czichon

Zwei Bücher herauszubringen, die wegen der Unbestechlichkeit ihres Autors enormen Unwillen bei politischen Gegnern, aber auch in der eigenen (Partei-)Obrigkeit erregen, sollte für ein erfolgreiches Historikerleben reichen. Eberhard Czichon, der am 8. August seinen 90. Geburtstag begeht, hat es auf drei geschafft.

Mit »Der Bankier und die Macht. Hermann Josef Abs in der deutschen Politik« (1970) gab er der in der Bundesrepublik unter dem Eindruck der Studentenbewegung beginnenden Diskussion über das Bündnis von deutschem Kapital und Faschismus einen enormen Schub. Abs, einer der mächtigsten Männer der Bonner Republik, Arisierer und Finanzier u. a. von Auschwitz, klagte und erhielt mit einer grotesken Begründung recht – allerdings auch deswegen, weil die Westabteilung des Zentralkomitees der SED, deren Mitglied Czichon seit 1948 war, seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul, zurückpfiff. Man wollte einen Vergleich. 1981 wurde Czichon sogar aus der SED wegen »Unbotmäßigkeit« ausgeschlossen.

Das zweite Buch entstand in den 90er Jahren. Czichon, nun Mitbegründer der Kommunistischen Plattform in der PDS und später des Rotfuchs, seit 1995 in der DKP, und sein Koautor Heinz Marohn gingen akribisch allen verfügbaren Quellen zum Ende der DDR nach und brachten 1999 »Das Geschenk« heraus. Wer wissen will, warum der ostdeutsche Staat relativ geräusch- und widerstandslos von der Bundesrepublik einverleibt werden konnte, erfährt darin Wesentliches. Als Leitmotto des Buches kann ein Zitat von Michail Gorbatschow gelten. Der war 1989/90 Generalsekretär des ZK der KPdSU und damit politischer Führer nicht nur der Sowjetunion, sondern auch des »Ostblocks«. Er sagte dem Spiegel 1995: »Schön, ich gab die DDR weg … Ich finde, ich verdiene ein Lob.« Czichon schreibt dazu in seinen »Erinnerungen und Überlegungen eines Historikers«, die 2017 unter dem Titel »Verlorene Heimat« leider nur in sehr kleiner Auflage erschienen, es sei nicht darum gegangen, »über den ›Zusammenbruch‹ der DDR und dessen angebliche Ursachen zu schreiben«, sondern es ging um den »Verrat der Gorbatschow-Riege an einem Verbündeten unter dem Logo der Perestroika- und Glasnost-Politik«. Das von beiden Autoren erschlossene Material hatte einen derartigen Umfang, dass selbst wohlwollende Kollegen wie der Historiker Kurt Gossweiler vermuteten, sie hätten die Arbeitsgruppe eines Geheimdienstes zur Verfügung gehabt.

Für die bundesdeutsche Geschichtsschreibung war das Buch anders als das von 1970 kein Thema. Die nachträgliche DDR-Bekämpfung ist ein vom Bundeskanzleramt orchestrierter kleiner Industriezweig, dem als »Chefsache« noch längere Lebensdauer beschieden sein dürfte. Hier sei vorhergesagt, dass »Das Geschenk« wie eine kleine Bombe irgendwo im wackligen Gebäude, das da im Laufe von drei Jahrzehnten als »Geschichte der DDR« gezimmert wurde, liegt und irgendwann seine Wirkung entfalten wird.

Nach dem Erscheinen des Buches setzten sich Czichon und Marohn erneut zehn Jahre lang in die Archive, und ihnen gelang ein weiterer »Streich«: 2010 veröffentlichten sie auf fast 1.200 Seiten in zwei Bänden »Thälmann. Ein Report«. Und wieder herrschte nicht nur Still- oder besser Totschweigen auf bürgerlicher Seite. Verleger Wiljo Heinen schrieb vor fünf Jahren zum 85. Geburtstag Czichons an dieser Stelle: »Gewendete Historiker tobten, weil er sich nicht ihrer heutigen Geschichtssicht anpasste – doch Fehler konnten sie den beiden nicht nachweisen.«

Ein Lebensweg wie dieser – mit seinen Leistungen und mit seinen Niederlagen – war so nur in der DDR möglich. Auch das besagt, was mit deren Ende zerstört wurde. Voraussetzung aber waren auch eine unbestechliche, vom Marxismus belehrte und getragene Haltung, Gelassenheit vor allem gegen Karrieristen im realen Sozialismus und danach sowie nicht zuletzt der Rückhalt durch seine Frau Ruth, die er 1953 kennengelernt hatte. Sie starb 2017. Czichon stammte aus einer kommunistischen Familie, verlor seinen Vater auf tragische Weise 1945 und lebte zunächst mit seiner Mutter in den Westsektoren Berlins. Er war aktiver FDJler und erlebte Anfang 1948 seine ersten »Zwangsstellungen« durch die Westberliner Polizei wegen politischer Aktivitäten. Als Großhandelskaufmannslehrling bei der Deutschen Düngerzentrale im sowjetischen Sektor verpasste er den 7. Oktober, den Gründungstag der DDR, weil er wegen einer Flugblattverteilung zusammen mit drei Genossen in Tegel vorm französischen Militärgericht stand. Ihr Strafverteidiger hieß Friedrich Karl Kaul. Für Czichon erwirkte er damals einen Freispruch, weil der vor dem Polizeizugriff alle Flugblätter schon verteilt hatte. Die anderen hatten das nicht geschafft, sie erhielten jeweils einen Monat Haft.

Eberhard Czichon verkörpert Glück, List beim Verbreiten der Wahrheit und wissenschaftliches Können. Herzlichen Glückwunsch!