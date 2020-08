Tischsitten unverändert

imago images/MiS Preisknüller hier, Preisknüller da: Bunte Werbung verspricht Billigfleisch im Handel

Essverhalten ändert sich nicht so leicht. Die Menge verzehrter Fleischprodukte bleibt fast unverändert – trotz Masseninfektionen mit dem Coronavirus in Schlachtereien. Es wird weiterhin im Akkord geschlachtet, Fleisch zerlegt und mundgerecht verarbeitet. Belege dafür lieferte die am Freitag vorgestellte Halbjahresbilanz des Statistischen Bundesamtes.

Die Zahlen im einzelnen: Nach Angaben der Bundesstatistiker verringerte sich die Fleischproduktion in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresquartal lediglich um 2,6 Prozent. In den ersten drei Monaten des Jahres hatten die Schlachthöfe insgesamt noch mehr Tierprodukte erzeugt (plus 1,4 Prozent). Unter dem Strich ermittelte das Bundesamt im ersten Halbjahr einen Rückgang um rund 0,6 Prozent bzw. 22.100 Tonnen auf knapp 3,9 Millionen Tonnen.

Im Unterschied zur Schweine- und Rindfleischproduktion ist die erzeugte Menge an Geflügelfleisch im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9 Prozent auf 801.800 Tonnen (plus 15.000 Tonnen) gestiegen. Schweinefleisch hatte mit rund 65,7 Prozent den größten Anteil an der gewerblichen Fleischerzeugung im Halbjahresvergleich. Darauf folgten Geflügelfleisch (20,6 Prozent) und Rindfleisch (13,4 Prozent).

Auffallend sind die regionalen Unterschiede in der Schweinefleischproduktion. So stieg im zweiten Quartal dieses Jahres die Produktion im größten Erzeugerland Niedersachsen um zwei Prozent auf 417.300 Tonnen. Im zweitgrößten, in Nordrhein-Westfalen, sank sie hingegen um knapp zehn Prozent auf 381.200 Tonnen. Ergebnisse, die die Statistiker auf die vierwöchige Zwangsschließung von Schlachtereien des Magnaten Clemens Tönnies nach dem Coronaausbruch Mitte Juni zurückführen. In NRW sollen künftig Kontrolleure der Landesarbeitsschutzbehörden die Herstellungsbedingungen in der Fleischindustrie überwachen. Die Anzahl der Kontrolleure hänge von der Betriebsgröße ab, erklärte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) im Interview mit der Neuen Westfälischen (Freitagausgabe).

Über den Tellerrand blickt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG). »Die deutsche Fleischproduktion bleibt selbst in der Krise auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre«, wird Freddy Adjan, stellvertretender NGG-Vorsitzender, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Diese Produktionsbilanz sei auch durch ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen Zehntausender osteuropäischer Werkvertragsarbeiter erkauft. »Es ist höchste Zeit, dass die Politik den prekären Zuständen in der Branche einen Riegel vorschiebt.« Das vom Kabinett beschlossene Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischwirtschaft müsse deshalb im September ohne Abstriche den Bundestag passieren, forderte Adjan.

Und noch etwas fällt auf: Die Fleischindustrie steigerte in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten ihren Umsatz 2019 um acht Prozent auf knapp 40 Milliarden Euro. Selbst im März dieses Jahres, zu Beginn der Pandemie, erzielte die Branche einen Rekordumsatz von 3,9 Milliarden Euro – laut Statistischem Bundesamt der »höchste Monatswert seit Bestehen der Erhebung«. NGG-Vize Adjan spricht von »immer neuen Rekorden auf dem Rücken der Beschäftigten«. Statt um wachsende Gewinnmargen für Industrielle müsse es um einen echten Neustart der Fleischwirtschaft gehen – »mit fairen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen«.