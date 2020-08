»Syndikat« geräumt

Christian Mang Gerichtsvollzieher geschützt: Die Neuköllner Weisestraße am Freitag

In der 35jährigen Geschichte der linken Kiezkneipe »Syndikat« in Berlin-Neukölln wurde am Freitag das vorerst letzte Kapitel geschrieben. Mit Hilfe eines Großaufgebots der Polizei nahm der Gerichtsvollzieher die Räumung vor, um einen Großinvestor in Besitz zu setzen. Gegen das Aus für ein wichtiges Stück alternativer Kultur der Stadt demonstrierten mehrere tausend Menschen. Polizeisprecher Thilo Cablitz gab am Freitag gegenüber jW an, dass insgesamt 700 Beamte aus Berlin und Brandenburg im Einsatz waren. Zum Vergleich: Anlässlich der Großdemonstration vom Coronaleugnern am vergangenen Wochenende mit mehreren zehntausend Teilnehmenden waren 1.100 Polizisten im Einsatz.

Nachdem die Polizei die für Donnerstag geplante Veranstaltung »Lange Nacht der Weisestraße« vor dem »Syndikat« untersagt hatte, versammelten sich am Donnerstag abend etwa 2.000 Menschen in der Nähe der Kneipe, um die drohende Räumung noch abzuwenden und gegen die von der Polizei errichtete Sperrzone zu protestieren. Dabei kam es laut einem Sprecher der Behörde zu 44 Festnahmen. Auch ein Hubschrauber wurde zwischen null und zwei Uhr eingesetzt. Einige Demonstrierende harrten bis in die Morgenstunden aus. Am Freitag morgen ab sechs Uhr kamen weitere Unterstützer hinzu, um an einer Solidaritätskundgebung teilzunehmen und dem Gerichtsvollzieher schließlich mit etwa 3.000 Personen den Zugang zum Gebäude zu erschweren.

Dabei kam es auch zu drastischen Einschränkungen der Pressefreiheit durch die Polizei. Einige Journalisten klagten beispielsweise darüber, trotz Presseausweis nicht in die von den Beamten errichtete Sperrzone gelassen worden zu sein. In anderen Fällen fragten Einsatzkräfte nach dem Auftragsmedium und entschieden abhängig davon nach eigenem Gutdünken, ob Einlass gewährt wird.

Um 8.30 Uhr hatte die Beamten am Freitag dem überpünktlichen Gerichtsvollzieher trotz Blockaden auf den angrenzenden Straßen den Weg freigemacht. In den Räumlichkeiten befand sich niemand, nach einem Schlosswechsel war der Auftrag gegen neun Uhr beendet. Dutzende Anwohner der Straße zeigten sich währenddessen durch Lärm solidarisch mit dem »Syndikat«. Parallel dazu kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Reizgas und Schlagstöcke gegen die Demonstranten einsetzte, schließlich jedoch von entschlossenen Protestierenden aus dem Kundgebungsbereich gedrängt werden konnte. In einer emotionalen Rede bedankte sich ein Sprecher der Kneipe im Anschluss für die jahrelange Unterstützung und prangerte das Versagen des Senats an. Er rief dazu auf, neue »Syndikate« und selbstverwaltete Räume zu schaffen. Neben viel Jubel waren auch einige Tränen in der Menge zu sehen.

»Syndikat«-Anwalt Benjamin Hersch fasste das Ergebnis gegenüber jW zusammen: »Das Verfahren hat noch einmal gezeigt, dass es im Gewerbemietrecht keine Möglichkeit gibt, gegen den Vermieter zu obsiegen, wenn er nach einem ausgelaufenen Vertrag keiner Verlängerung zustimmt.« Eine Änderung, die es kleinen Gewerbetreibenden ermöglicht, ihre Räume zu behalten, sei aber offensichtlich nicht gewollt.

Der Neuköllner Bezirksverband der Partei Die Linke schrieb in einer Mitteilung vom Freitag, dass die Räumung »ein Schlag ins Gesicht für alle« sei, die sich »für ein Recht auf Stadt und gegen Immobilienspekulation und Verdrängung engagieren«. Sie dürfte auch eine herbe Enttäuschung für jene außerparlamentarischen Linken sein, die in den »rot-rot-grünen« Senat noch Hoffnungen auf eine Besserung der Verhältnisse gesetzt hatten.