Auf dem Rückweg

Ein von einem Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg aus der Normandie nach Berlin gebrachtes Gemälde ist auf den Rückweg nach Frankreich. Das Landschaftsbild des französischen Malers Nicolas Rousseau aus dem 19. Jahrhundert wurde am Mittwoch in der französischen Botschaft in Berlin an Vertreter des »Weltzentrums für Frieden, Freiheit und Menschenrechte« in Verdun übergeben. Es laufen Nachforschungen, um die rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. (dpa/jW)