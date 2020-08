»Übersicht« übersehen

Ein als gestohlen gemeldetes Kunstwerk des Künstlers Gerhard Richter ist beim Transport in eine Wiener Galerie nach neuen Erkenntnissen der Polizei nur vergessen worden. Das österreichische Bundeskriminalamt habe die Fahndung zurückgenommen, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Der Druck »Übersicht« (1998) hätte mit 21 weiteren Werken Mitte Juli aus dem niederösterreichischen Purkersdorf in die Galerie transportiert werden sollen, kam aber nie an. Eine Frau aus Purkersdorf hatte sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sich das 82,5 mal 68,2 Zentimeter große bedruckte Büttenpapier noch immer an seinem alten Platz befinde. (dpa/jW)