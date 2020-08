Polizei versucht, direkten Protest gegen Räumung der Kiezkneipe »Syndikat« zu verhindern

Die Betreiber der Kiezkneipe »Syndikat« in Berlin-Neukölln teilten am Mittwoch mit: Polizei versucht, direkten Protest zu verhindern

(…) Vor dem angekündigten Räumungstermin gegen die Kiezkneipe Syndikat am 7. August um 9 Uhr sollte bereits am Abend davor in einer »Langen Nacht der Weisestraße« dagegen protestiert werden. Die Kundgebung, direkt vor der Weisestraße 56, wurde von 20 bis 10 Uhr des Folgetages angemeldet. Nachdem die Berliner Polizei fast zwei Wochen lang keinen Kontakt mit dem Anmelder aufnahm, war die Versammlungsbehörde in den letzten Tagen selbst für dessen Anwalt nicht erreichbar. Dennoch erging heute ein Auflagenbescheid, der den Protest in der geplanten Form unmöglich macht.

Die Kundgebung soll in die Nähe des Kreuzungsbereichs Selchower- / Ecke Weisestraße verlegt werden. Die Polizei hat angekündigt, bereits ab Donnerstag mittag, also fast 24 Stunden vor dem angekündigten Räumungstermin, den gesamten Straßenbereich vor dem Syndikat abzusperren. (...)

Lukas Selchow, ein Sprecher des Syndikat-Kollektivs: »(…) Der eigentliche Skandal ist, das diese Räumung einer nachbarschaftlichen Institution zugunsten eines steuervermeidenden, anonymen Briefkastenfirmennetzwerks überhaupt stattfinden soll. Dass sich der gesamte Senat seit Wochen in dieser Causa wegduckt und nun auch noch kurzfristig direkten Protest am Ort selbst verhindern möchte, ist an Elendigkeit fast nicht mehr zu überbieten. Derselbe Senat, der sich stets die »soziale Stadt« auf die Fahnen schreibt und seine Nähe zu aktiven Mieterinnen und Mietern und stadtpolitischen Initiativen betont, tut nun alles dafür, diese aktiv anzugreifen.« (…)

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Deutschen Bundestag, fordert anlässlich der Antwort auf eine kleine Anfrage an die Bundesregierung am Donnerstag: Lufthansa abschiebefrei!

Die Bundesregierung will nicht mehr öffentlich angeben, mit welchen Fluggesellschaften Abschiebungen vollzogen wurden. Jahrelang hatte sie damit kein Problem. Nun stuft sie die Antwort auf diese Frage plötzlich mit der Begründung ein, eine Nennung der Fluggesellschaften könne zur Diskreditierung der jeweiligen Unternehmen führen und sich negativ auf deren Bereitschaft auswirken, künftig noch an Abschiebungen mitzuwirken. Da muss ich der Bundesregierung recht geben, die Beteiligung am menschenverachtenden Abschiebesystem ist definitiv ein Grund für Diskreditierung. Aber nicht Geheimhaltung, sondern die Einstellung dieses miesen Treibens ist die Lösung. Mir scheint, es handelt sich dabei um eine Reaktion auf die kürzlich gestartete Kampagne »Lufthansa abschiebefrei«. Das zeigt, wie richtig und notwendig diese Kampagne ist. (…)

2019 wurde knapp ein Viertel der Luftabschiebungen mit Flügen der Lufthansa vollzogen. Im bisherigen Jahr 2020 ist der Anteil der Lufthansa-Flüge bereits leicht zurückgegangen. Ich kann die Lufthansa nur ermutigen, sich zügig ganz aus dem schäbigen Geschäft mit den Abschiebungen zurückzuziehen. Bekanntermaßen führen Abschiebungen vielfach dazu, dass Menschen in Herkunfts- oder Transitländer zurückgezwungen werden, in denen ihnen soziale Notlagen, Perspektivlosigkeit und Gewalt drohen. Und häufig werden sie mit massiver Gewalt durchgesetzt. (…)

Anfrage und Antwort können hier eingesehen werden: https://www.ulla-jelpke.de/2020/08/lufthansa-abschiebefrei/