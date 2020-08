Madrid. Das diesjährige Tennis-Masters-Turnier in der spanischen Hauptstadt Madrid wurde im Zuge der Coronapandemie abgesagt. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Die Entscheidung sei »zusammen mit den lokalen Behörden aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsbedenken getroffen worden«, hieß es in einem Statement der Spielerorganisationen ATP und WTA. Bereits am Sonntag hatte es eine Empfehlung der Regionalregierung gegeben, das Turnier abzusagen. (sid/jW)