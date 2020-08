Der Uhrdominator und die Technorassisten

kyodo/dpa Es wird mehr als einen Exorzismus brauchen: Handyträger dokumentieren einen Smiley am Himmel über Fukushima, gemalt von einem Propellerflugzeug (4.6.2020)

Verzeihung, Klaus Theweleit, Autor der 1977 erschienenen »Männerphantasien«, hat eine Frage, eine radikale Frage: »Was habe ich für eine Chance, Pazifist zu sein, wenn all die Kulturtechniken, durch die ich atme, wahrnehme, denke, produziere, durch die ich liebe und lebe, selber Gewalt sind, wenn meine Friedfertigkeit selber Gewalt einschließt?«

Diese Frage bildet in »HON«, dem aktuellen Buch des Fragestellers, den Leitgedanken für einen rasanten Trip durch die Geschichte der Dominanzkultur und ihrer Techniken und Medien. Letztere bestehen für ihn aus der Gesamtheit aller technologischen Mittel, mit der die Menschen ihre Selbsterziehung vornehmen. Insofern spannt Theweleit den Bogen von der urzeitlichen Viehzucht hin zur Erfindung der den Raum einteilenden Perspektive, der linearen Ausrichtung der Buchstaben durch den Buchdruck oder der Uhr. Taktung, Segmentierung heißt das Prinzip. Bereits mit der Muttermilch werde das Prinzip der Zeiteinteilung aufgesogen, wachse »mit der Arbeitstaktung der Eltern der Uhrdominator in die Körper ein«. Und: »Alle Sorten mechanischer und elektronischer Bestecke werden eingeatmet mit der Küchenluft, den Geräuschen des Sortiments der Küchengeräte. Radios, TV-Sets, Steckdosen, Knopfdruckprinzip und Monitore strukturieren das Weltverhältnis der Zwei- bis Dreijährigen. Mit den neueren und neuesten elektronischen Equipments sind diese nicht nur den eigenen Großeltern technologisch überlegen, sondern allen Kindern aller Kulturen in aller Welt.« So wachsen selbst unsere Kleinsten in einer Gerätekultur auf, die sie dazu bestimmt, Träger einer technologischen Macht zu sein, die jederzeit Waffengewalt mit einschließt. Denn dank dieser Technologie haben sich die Weißen zur »überlegenen Kultur« über technologisch schwächere Völker erheben können. »Wir, (= wir alle hier)«, schreibt er in seinem gewohnt sprachschöpferischen Stil, »sind ganz natürliche Herrenrassler, Angehörige der Master Race, einer Technorasse; auch die unter uns, die keine nominellen ›Faschisten‹ oder ›Neo-Nazis‹ sind. Unsere ganze Kultur ist fundamental rassistisch, techno-rassistisch. Wir sind die technologisch überlegene Kultur«. Sitzen wir also alle gemeinsam in einem Boot der technologischen Kultur, so führt denn auch ein Weg von der Segmentierung der Welt in urzeitliche Ackerbau- und Viehzuchtkulturen hin zur Selektion »unwerten Lebens« an der KZ-Rampe im Faschismus. Für einen Systemsprung ist gemäß dieser Logik kein Platz, er müsste ein Brechen mit einer seit Jahrtausenden eingeübten Kultur bedeuten.

Theweleits Überlegungen gehören zum Repertoire einer konsequent zu Ende gedachten materialistischen Medientheorie. Im aktuellen Fall bildet sie die Basis zur Erklärung, weshalb es einer kleinen Schar spanischer Konquistadoren gelang, das Reich der Inka zu erobern und Spanien zur Weltmacht zu machen. Letztendlich erweist sich die Kultur der zukünftigen Bobby­car-Fahrer und der vom Fließband kommenden Einbauküche als siegreich im Krieg gegen jene, die das Rad noch nicht erfunden hat. »Warum Cortés wirklich siegte – Technologiegeschichte der eurasisch-amerikanischen Kolonialismen« lautet folglich der Untertitel von »HON«. Der seltsam anmutende Titel erklärt sich, es handelt sich um den dritten Teil eines vierbändigen Werkes namens »PO-CA-HON-TAS«, mit dem der Autor die Tiefen von gewalttätiger Sexualität, Kolonisation und Mythenschreibung anhand der Pocahontas-Erzählung, der Eroberung Amerikas und der Fortschreibung in Kunst, Musik und Literatur auslotet. Ob er nun Disney-Filme, Jazz, Werke von Neil Young, Arno Schmidt oder Shakespeare untersucht, allemal schafft er, neben dem Haupttext, mit vielen Denkstrudeln, Anmerkungen und Bildern, Ozeane des Lesevergnügens. Wenigstens für die Zeit der Lektüre bleibt man dem Diktat der Gewaltverhältnisse und des linearen Denkens entzogen. Die über 3.000 Seiten des PO-CA-HON-TAS-Projektes dürften für einige friedliche Stunden reichen.

Bei all dem bleibt die Weltlage ernst. Theweleits Bemächtigung der Reflexionszone ist eine Antwort auf die Ausweitung der rechten Kampfzone. Wo er einst mit den »Männerphantasien« Antworten auf die Fragen zu geben versuchte, woher toxische Männlichkeit, Frauenfurcht und Fremdenhass stammen, da dienten sie auch dazu, Linken klarzumachen, dass allzu simple Kapitalismuskritik nicht mehr ausreicht. »HON« verdeutlicht nun auf höherer Ebene, wie tief sich letztendlich kapitalistische Machtverhältnisse über die Technologie, über die Medien in Körper und Geist einschreiben. Es wird mehr als einen Exorzismus brauchen, um diese Gewaltverhältnisse zu verstehen. Oder sie gar zu beenden.