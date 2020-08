Dritte Mordversion

Thomas Lohnes/Pool via REUTERS Markus Hartmann an einem der ersten Verhandlungstage im Juni

Der Angeklagte Stephan Ernst hat am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main eine dritte Version von der Vorgeschichte des Mordes an Walter Lübcke und dem Tathergang verlesen lassen. Ernst gestand darin zwar erneut den tödlichen Schuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten, von dem er zwischenzeitlich behauptet hatte, er habe sich gelöst, als der Mitangeklagte Markus Hartmann die Waffe in der Hand gehalten habe. Ernst stellte aber nun Hartmann als geistigen Vater des Attentats in der Nacht zum 2. Juni 2019 dar. In seinem ersten Geständnis im Polizeiverhör hatte Ernst noch erklärt, er habe sich selbst entsprechend in den Hass auf Lübcke hineingesteigert, nachdem der CDU-Politiker bei einer Bürgerversammlung im Herbst 2015 die Aufnahme von Geflüchteten verteidigt hatte. In der Einlassung, die Ernst Anwalts Mustafa Kaplan am Mittwoch vor Gericht verlas, heißt es statt dessen, Hartmann sei in einer schwierigen psychischen Phase sein »Mentor« gewesen, berichtete die Deutsche Presseagentur. »Er hat mich radikalisiert und aufgehetzt«, behauptet der heute 46jährige Ernst, der schon in den 1990er Jahren Teil der militanten Neonaziszene war und bereits wegen einschlägiger Gewaltdelikte verurteilt worden ist. Hartmann sei es gewesen, der Lübcke ins Spiel gebracht habe, während er mit ihm Schießübungen auf eine Zielscheibe mit dem Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) veranstaltet habe, behauptet Ernst in seiner neuesten Version. Dabei habe Hartmann vorgeschlagen, er könne auch eine Zielscheibe mit dem Bild von Lübcke machen. Zudem habe Hartmann den Regierungspräsidenten als »Volksverräter« bezeichnet.

Hartmann habe vorgeschlagen, dem CDU-Politiker einen »Besuch« abzustatten und sei dann auch mit am Tatort gewesen. Laut der Erklärung verabredeten sich die beiden Männer zwar nicht ausdrücklich zur Tötung von Lübcke. Der Einsatz der mitgenommenen Waffe sei aber »auf jeden Fall eine Alternative, die wir in Betracht zogen« gewesen. Als sie dann Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses bedroht hätten, habe er auf einem Stuhl gesessen und aufstehen wollen. Da habe Ernst abgedrückt. »Vielleicht habe ich auch nur auf eine solche Reaktion des Herrn Lübcke gewartet, um zu schießen«, ließ er erklären.

Vom ideologischen Hintergrund der Tat distanzierte sich Ernst am Mittwoch zumindest verbal und entschuldigte sich bei den Angehörigen des Opfers. Was er und Hartmann ihnen angetan hätten, sei feige und grausam gewesen. Er habe sich von »falschen Gedanken« leiten lassen und übernehme dafür Verantwortung.

Videos der polizeilichen Vernehmungen mit den ersten beiden Versionen von Ernst waren in den vergangenen Wochen vor Gericht gezeigt worden, da er sich zu Beginn nicht einlassen wollte. Inzwischen sind auch wesentliche Teile der Vernehmungsvideos im Internetportal Funk von ARD und ZDF veröffentlicht worden. In der ersten Version fällt auf, dass Ernst gerade in den Momenten emotional ergriffen wirkt und sogar weint, als es um Schlüsselereignisse geht, die ihn nach einer Phase der Konzentration auf Beruf und Privatleben erneut radikalisiert hätten – wie etwa islamistische Terroranschläge, für die er politische Vertreter einer humanitären Flüchtlingspolitik verantwortlich machte. Seine erste Schilderung des Mordes an Lübcke – »Ich habe auf Kopfhöhe gehalten und abgedrückt« – wirkt dagegen vergleichsweise kühl und sachlich.

Ernst wird in dem Prozess außerdem der Mordversuch an dem Asylsuchenden Ahmad E. vorgeworfen. Laut Anklageschrift hatte er sich dem irakischen Staatsbürger am 6. Januar 2016 von hinten mit dem Fahrrad genähert und ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Nebenklageanwalt von E., Alexander Hoffmann, geht zumindest davon aus, dass der wegen Beihilfe angeklagte Hartmann derjenige war, der Ernst zurück in die aktive rechte Szene geholt hatte. Hartmann könne dementsprechend nicht nur Helfer, sondern auch Mittäter gewesen sein, sagte Hoffmann am Mittwoch gegenüber junge Welt. Ernst selbst sei gewaltaffin, aber »nicht der große Denker und Theoretiker«.