Das neue Wettrüsten

Fabian Sommer/dpa Demo für eine Welt ohne Atomwaffen in Berlin am 30. Juli 2020

Abrüstung? Das war mal. Im kommenden Februar läuft der letzte der großen Abrüstungsverträge, der New-Start-Vertrag zwischen den USA und Russland, aus, der beide Länder verpflichtet hatte, die Zahl der einsatzbereiten Atomsprengköpfe auf maximal 1.550, die Zahl der für einen Atomschlag benötigten Trägersysteme – Interkontinentalraketen, seegestützte Raketen, Langstreckenbomber – auf maximal 800 zu beschränken. Die anderen einschlägigen Abkommen – der ABM- und der INF-Vertrag, das Open-Skies-Abkommen – sind inzwischen von den USA gekündigt worden. Über eine Verlängerung des New-Start-Vertrags wird zwar noch verhandelt, doch gelten die Chancen, dass die Trump-Regierung sich darauf einlassen wird, als schlecht. Offiziell verlangt Washington, China in die Verhandlungen einzubeziehen, Beijing ist dazu aber nicht bereit. Was steckt dahinter?

Aktuell sind alle neun Atommächte weltweit mit der Modernisierung ihrer Nuklearwaffenbestände befasst. Die USA und Russland halten die New-Start-Beschränkungen bisher im wesentlichen ein, dazu haben sie vor allem veraltete Waffensysteme ausgemistet. Insgesamt verfügen die USA laut Angaben des Stockholmer Forschungsinstituts SIPRI noch über 5.800 Spreng­köpfe, Russland über 6.375 – zusammengenommen sind das rund 90 Prozent aller Atomwaffen weltweit.

China boxt, was die nukleare Aufrüstung angeht, in einer ganz anderen Gewichtsklasse, in derjenigen, in der sich auch Frankreich und Großbritannien befinden: Es hat die Zahl seiner Sprengköpfe zuletzt leicht auf 320 gesteigert, Frankreich besitzt 290, Großbritannien 215. Wieso China unter den gegebenen Verhältnissen an nuklearen Abrüstungsgesprächen teilnehmen soll, Frankreich und Großbritannien aber nicht, das leuchtet nicht ein. Beijing hat angekündigt, zu solchen Gesprächen bereit zu sein, sobald die USA und Russland auf ein vergleichbares Niveau abgerüstet haben, vorher jedoch nicht. Ohnehin liegt die Vermutung nahe, die Trump-Regierung habe die Volksrepublik nur ins Spiel gebracht, um einmal mehr ihre Lieblingsparole – »China ist schuld!« – zu verbreiten.

Dabei hat die Trump-Regierung bereits offiziell erklärt, ein neues nukleares Wettrüsten sei für sie eine Option. Man habe diesbezüglich »eine bewährte Praxis«, tönte der Sondergesandte des US-Präsidenten für Rüstungskontrolle, Marshall Billingslea, am 21. Mai: »Wir wissen, wie man diese Rennen gewinnt«, wie man den Gegner mit verschwenderischem Hochrüsten niederringe, bis er letztlich »in Vergessenheit« gerate – eine Anspielung auf die Sowjetunion. Ob die Methode aber im Kampf gegen die Wirtschaftsmacht China zum Erfolg führt, daran darf gezweifelt werden.