Schlechte Karten für »Thor Steinar«

Bernd von Jutrczenka/dpa Die Modemarke »Thor Steinar« bietet Kleidung mit Runen, anderen rechten Symbolen sowie aufgedruckten Parolen

Die Eigentümer der vor allem bei Faschisten beliebten Modemarke »Thor Steinar« wollen es offenbar noch mal ganz genau wissen. Am 27. Juli hat erneut einer ihrer braunen Klamottenläden in der Dortmunder Innenstadt unter dem Namen »Tonsberg« eröffnet. Welche Gefahr von »Tonsberg« und seinen Mitarbeitern ausgeht, wurde bereits am Tag der Eröffnung deutlich. Als Iris Bernert-Leushacke, Sprecherin des antifaschistischen Bündnisses »Blocka-Do«, das Schaufenster des Ladens fotografierte, wurde sie umgehend von einem Mitarbeiter angegriffen. Die Zivilcourage eines Spaziergängers und die zu dem Zeitpunkt im Laden anwesende Polizei konnten Schlimmeres verhindern.

Die gute Nachricht ist, dass auch die jetzigen Betreiber es alles andere als leicht haben werden. Neben der unmittelbaren Kündigung und der Strafanzeige wegen Körperverletzung versammelten sich bereits drei Tage nach der Eröffnung etwa 250 Antifaschisten unter dem Motto »Ladenschluss für Thor Steinar – Naziläden dichtmachen.« Sowohl »Blocka-Do« als auch Jugendverbände wie die Linksjugend Solid haben so lange Protestaktionen angekündigt, bis die braunen Unternehmer erneut ihre Sachen packen und einsehen, dass es in Dortmund mit einem Neonazimodeladen so schnell nichts werden wird.

Bereits im vergangenen Jahr war ein Bekleidungsgeschäft der brandenburgischen Firma Mediatex GmbH, welche die »Thor Steinar«-Bekleidung vertreibt, eröffnet worden. Dieses musste allerdings nach wochenlangen kontinuierlichen Protesten antifaschistischer Organisationen und Bündnisse wieder schließen. Mängel in der Einhaltung der Brandschutzverordnung waren zusätzlich der formale Grund für die Stadt Dortmund, dies juristisch durchzusetzen.

Die Bekleidung ist bei Neonazis so beliebt, weil auf ihr Runen und andere rechte Symbole gezeigt werden. Im aktuellen Katalog werden auch T-Shirts mit eindeutig rechten Parolen angeboten, wie sie auf Neonaziaufmärschen skandiert werden. Aber die Marke hat ein Problem bei der Expansion. Von den zehn existierenden Filialen ist nur die aktuell eröffnete in Westdeutschland angesiedelt. Die sonstigen Ableger befinden sich aktuell in Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt, die nächste Etappe NRW bereitet anscheinend größere Schwierigkeiten als erwartet. Bereits 2009 hatte »Mediatex« mit dem Geschäft »Oseberg« in Essen versucht, sich im Ruhrgebiet zu etablieren. Dort konnte sich der Laden trotz Protesten immerhin zehn Jahre lang halten. Der Vermieter hatte den Mietvertrag sogar zweimal verlängert, dann aber gekündigt und öffentlich um Entschuldigung gebeten.

Der jetzige Vermieter hatte deutlich schneller reagiert und den Mietvertrag sofort gekündigt. Er sei einfach froh gewesen, das Ladenlokal in nicht optimaler Lage in der Innenstadt endlich wieder vermieten zu können. Ihm sei nicht bekannt gewesen, um wen es sich handelt, und im Vertrag sei die Marke »Thor Steinar« nicht erwähnt worden. Lediglich in einer begleitenden Mail mit Nachfragen seitens des potentiellen Mieters war der Markenname gefallen. Die Mitarbeiterin konnte diese, die dort als eine von mehreren verkauft wird, jedoch nicht einordnen, teilte die Immobiliengesellschaft mit. Wie schnell die Kündigung umzusetzen ist, muss nun juristisch geklärt werden.

Dortmund gilt bereits seit Jahrzehnten als Hochburg der militanten Neonaziszene in Westdeutschland. Das erklärt die Wahl des Standortes für das neue Ladengeschäft. Vertreter der Kleinstpartei »Die Rechte« hatten sich wiederholt demonstrativ vor dem Geschäft postiert. Es ist davon auszugehen, dass direkte Kontakte bestehen und die Dortmunder Neonaziszene sich durch die Etablierung des »Thor Steinar«-Ladens eine schleichende Normalisierung rechter Marken und der damit verbundenen Aussagen erhofft. Denn auch wenn »Die Rechte« einen ganzen Stadtteil, Dortmund-Dorstfeld, völlig realitätsfern für sich als »Nazikiez« beansprucht, ist sie politisch außerhalb von zwei Straßenzügen mit rechten Wohngemeinschaften dort weitestgehend isoliert.