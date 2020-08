Verdi-Landesbezirk kündigt Warnstreiks bei »Uni-Assist« an

Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg kündigte am Dienstag weitere Warnstreiks beim Hochschuldienstleister »Uni-Assist« an:

Wie schon in der Woche zuvor hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Montag, den 3. August 2020, bis vorerst einschließlich Mittwoch, den 5. August 2020, die rund 180 Berliner Beschäftigten von »Uni-Assist«, einem Dienstleister der deutschen Hochschulen, zu Warnstreiks aufgerufen. Geplant ist für Mittwoch erneut eine Kundgebung vor der Geschäftsstelle von »Uni-Assist«.

Trotz der Warnstreiks der vergangenen Woche wurden die von der Unternehmerseite einseitig eingefrorenen Verhandlungen mit der Tarifkommission nicht wieder aufgenommen. Neben fehlenden Regelungen der Be- und Entfristungsproblematik finden sich die organisierten Beschäftigten nicht ausreichend in den von »Uni-Assist« angebotenen Überleitungsregeln in den Tarifvertrag der Länder wieder. Darüber hinaus fordert Verdi eine angepasste Jahressonderzahlung für echte Saisonbeschäftigte – eine Gruppe, die in der Saison rund die Hälfte der Belegschaft ausmacht und nicht von tariflichen Leistungen ausgeschlossen werden sollte.

Ultragruppen des Bundesligisten Hertha BSC erklärten am Dienstag, nicht organisiert im Stadion aufzutreten und sprachen sich gegen neue Überwachungstechniken aus:

Das Ausleben einer lebendigen, bunten und lautstarken Fankultur wird in deutschen Stadien für längere und nicht absehbare Zeit unmöglich sein. Abstandsregelungen und Obergrenzen für Zuschauerzahlen stehen dem Stadionerlebnis, das wir kennen und uns wünschen, komplett entgegen. Deswegen werden wir Ultras aus der Ostkurve keine Ticketkontingente nutzen und nicht organisiert im Stadion auftreten, solange der Normalzustand in den Stadien gesundheitspolitisch nicht vertretbar ist.

Es hat uns Ultras immer ausgemacht, dass wir Maßnahmen kritisch hinterfragen und auf die Einhaltung von Freiheitsrechten für Fans jeglicher Couleur pochen. Die Maßnahmen, die der Leitfaden der DFL (Deutschen Fußballiga, jW) zur Wiederzulassung von Zuschauern vorsieht oder die darüber hinaus aktuell diskutiert und entschieden werden sollen, wie das Verbot von Gästefans, von Stehplätzen und die Personalisierung von Tickets, haben wir stets abgelehnt, und wir werden es auch weiterhin tun. Für die Mitarbeit an einem Zuschauerkonzept, welches auf solchen Maßnahmen fußt, stehen wir Ultras nicht nur nicht zur Verfügung, sondern lehnen dies auch vehement ab. (...) Obwohl der Leitfaden der DFL zur Wiederzulassung von Zuschauern den Fans attestiert, dass »der Fußball stark von seinen Emotionen und den Zuschauern im Stadion lebt« und die Bundesliga ihre internationale Anerkennung auch den engagierten Fanszenen verdanke, sind es dennoch eben jene, die durch diese Verbote erneut als »verantwortungslos« stigmatisiert werden. Und das, obwohl organisierte Fußballfans deutschlandweit im Zuge der Coronakrise schnell und selbstlos soziale Verantwortung für die Gesellschaft, deren Teil wir sind, übernommen haben. (…)

Die Coronapandemie darf nicht als Vorwand genutzt werden, um durch die Hintertür der Krisenbekämpfung neue Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen dauerhaft einzuführen. Deshalb fordern wir einen klar definierten Mechanismus, der das Zurückfahren aller möglichen neuen Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen gewährleistet!