Hintergrund: Propagandakrieg

An Gerüchte und unbewiesene Behauptungen, die Russland und China schaden sollen, stellen westliche Medien keine Qualitätsansprüche. »Verleumde kühn drauflos, etwas bleibt immer hängen«, riet schon der griechische Schriftsteller Plutarchos (45–125).

In diesem Sinn meldete das Magazin Der Spiegel am 30. Juni: »Nach US-Geheimdienstinformationen könnte Russland Prämien auf die Tötung ausländischer Soldaten in Afghanistan ausgesetzt haben.« Vorausgegangen waren Berichte in der New York Times und anderen US-Medien, die sich alle ausschließlich auf anonyme Quellen berufen hatten. In der Hauptsache ging es um den Angriff mit einer Autobombe auf den Luftwaffenstützpunkt Bagram im April 2019, bei dem drei US-Soldaten getötet worden waren. Nicht näher bezeichnete »Officials« seien Ende Februar in einer Information für Präsident Donald Trump zur Schlussfolgerung gekommen, dass eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes den Taliban für solche Aktionen Kopfgeld angeboten und gezahlt habe, so die New York Times.

Weil in den USA derzeit Wahlkampf ist, stiegen die Demokraten im Kongress begeistert auf das Gerücht ein: Was hatte Trump gewusst, fragte die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi. Nichts, antwortete dieser. Das Weiße Haus assistierte: Der Präsident werde erst unterrichtet, wenn bestimmte Informationen als glaubwürdig eingestuft werden.

Das war hier nicht der Fall gewesen. Verteidigungsminister Mark Esper und Generalstabschef Mark Milley bestätigten am 9. Juli in einer Kongressanhörung unter Eid: Dem Militär lägen keine geheimdienstlichen Informationen vor, die das Gerücht vom russischen Kopfgeld erhärten. Reservegeneral John Nicholson, ein früherer Oberbefehlshaber in Afghanistan, legte dar, dass Russland den Taliban in der Vergangenheit zwar Waffen geliefert habe, aber in den letzten Jahren zurückhaltender geworden sei. Die Zahlung von Kopfgeld wäre, so Nicholson, ein Bruch mit der bisherigen Praxis. Aber da hatte die Verleumdung schon ihren Zweck erfüllt. (km)