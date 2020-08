China kritisiert Einschüchterung vor

AP Photo/Ng Han Guan/dpa Mann mit Tik-Tok-Shirt in einem Geschäft in Beijing

China hat das Vorgehen der US-Regierung gegen die beliebte Videoplattform Tik Tok scharf kritisiert – sieht aber zunächst von Drohungen seinerseits ab. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, er wolle Tik Tok in den USA verbieten, sei »einfach und klar Einschüchterung«, sagte am Dienstag ein Außenamtssprecher in Beijing. »Wir sind dagegen.«

Trump hatte am Freitag eine Verbannung der beliebten Videoplattform vom US-Markt angedroht. Grund seien Vorwürfe, Tik tok würde angeblich Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergeben. Der US-Softwareriese Microsoft erklärte daraufhin am Sonntag, bereits laufende Gespräche mit dem Eigentümerkonzern Bytedance für eine mögliche Übernahme von Tik Tok sollten bis zum 15. September abgeschlossen werden. Am Montag legte der US-Präsident nach: Komme bis zum 15. September kein Verkauf zustande, werde das Videoportal in den USA »dichtgemacht«.

Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Dienstag, das Vorgehen Washingtons verstoße gegen die Prinzipien der Marktwirtschaft und gegen die Prinzipien der Welthandelsorganisation, die Offenheit, Transparenz und Nichtdiskriminierung vorschrieben. Die US-Regierung habe keinerlei Beweise vorgelegt, sie missbrauche das Konzept der nationalen Sicherheit und ihre Macht, um »ungerechterweise bestimmte nichtamerikanische Unternehmen zu bestrafen«. Das sei »politische Manipulation«.

In den USA ist Trump in die Kritik geraten, weil er gefordert hatte, dass die US-Regierung bei einer möglichen Übernahme des nordamerikanischen Geschäfts von Tik Tok durch Microsoft mitverdient. Er begründete dies mit den Worten: »weil wir dieses Geschäft ermöglichen«. Nähere Angaben, wie solch eine Zahlung aussehen könnte, machten weder das Weiße Haus noch das Finanzministerium, wie das Wall Street Journal berichtete.

Dort wird auch der Juraprofessor Carl Tobias von der Universität Richmond zitiert, der Trumps Forderung »völlig unorthodox« nannte. Das Blatt sprach außerdem von einer »präsidialen Machtdemonstration, für die es keinen Präzedenzfall zu geben scheint«.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg urteilte: »Es wäre mit Blick auf die jüngere Geschichte beispiellos, wenn die US-Regierung einen Anteil an einer Transaktion zwischen Unternehmen einziehen würde, an denen sie nicht beteiligt ist.« (AFP/dpa/jW)